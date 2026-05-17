Inauguran un nuevo transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en menos de una hora

China dio un nuevo paso en la carrera por desarrollar sistemas de transporte cada vez más rápidos. El país asiático completó pruebas de un tren maglev de ultra alta velocidad, conocido como T-Flight, una tecnología experimental que utiliza levitación magnética y tubos de bajo vacío para reducir la resistencia al avance.

Aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, sus impulsores aseguran que el sistema podría alcanzar velocidades de hasta 1.000 km/h en el futuro, superando ampliamente a los trenes de alta velocidad actuales y acercándose al rendimiento de algunos vuelos comerciales.

China completó las pruebas iniciales del tren T-Flight

El proyecto fue desarrollado por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China y recientemente concluyó una prueba de demostración a escala real en la provincia de Shanxi.

Durante el ensayo, un vehículo de levitación magnética superconductor recorrió una línea experimental de dos kilómetros construida dentro de un entorno de bajo vacío. Según los responsables del proyecto, la prueba permitió verificar la estabilidad de la navegación y la capacidad de detener la formación de manera segura.

Los especialistas también destacaron el correcto funcionamiento del sistema de vacío a gran escala, una condición fundamental para avanzar hacia futuras etapas de desarrollo y aumentar progresivamente la velocidad de circulación.

Cómo funciona la tecnología que podría alcanzar los 1.000 km/h

El T-Flight se basa en la tecnología maglev, un sistema que utiliza campos magnéticos para elevar el tren por encima de las vías, eliminando prácticamente toda fricción mecánica.

A diferencia de los ferrocarriles convencionales, los vehículos maglev flotan sobre la infraestructura mediante electroimanes especialmente diseñados. Esto permite alcanzar velocidades significativamente más altas y reducir el desgaste de los componentes.

La incorporación de tubos de bajo vacío representa otro avance clave, ya que disminuye la resistencia del aire y mejora la eficiencia del desplazamiento, un aspecto determinante para acercarse a velocidades cercanas a los 1.000 km/h.

Los trenes maglev ya lideran el ranking de velocidad mundial

China ya cuenta con algunos de los trenes comerciales más rápidos del planeta gracias a la tecnología de levitación magnética. Entre ellos se destaca el Shanghai Maglev, que opera regularmente a velocidades muy superiores a las de los servicios ferroviarios tradicionales.

Sin embargo, el T-Flight representa una nueva generación de transporte terrestre. Por el momento se trata de un proyecto experimental, aunque sus desarrolladores consideran que podría convertirse en una alternativa para conectar grandes ciudades en tiempos considerablemente más reducidos que los actuales.

De concretarse su desarrollo comercial, esta tecnología marcaría un nuevo hito en la evolución del transporte ferroviario y abriría la puerta a sistemas capaces de competir con los viajes aéreos en trayectos de larga distancia.