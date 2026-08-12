Pocos lo saben | Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio y hacer que el celular funcione más rápido

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WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular. Fotos, videos, audios, documentos y otros archivos recibidos a diario se van acumulando y, con el tiempo, pueden ocupar varios gigabytes de almacenamiento.

Para solucionar este problema, la aplicación dispone de una herramienta dentro de “Almacenamiento y datos” que permite identificar los contenidos que más pesan y eliminarlos de manera individual o conjunta. Aunque WhatsApp no la denomina oficialmente “papelera”, esta sección cumple una función similar al concentrar archivos que el usuario puede revisar y borrar.

Reducir el contenido almacenado por WhatsApp no solo permite recuperar memoria. Cuando un teléfono tiene muy poco espacio disponible, también pueden aparecer problemas de rendimiento, dificultades para instalar actualizaciones y demoras al utilizar algunas aplicaciones.

¿Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla?

La herramienta se encuentra dentro de los ajustes de la propia aplicación y permite comprobar cuánto almacenamiento ocupa WhatsApp y cuáles son los archivos que más espacio consumen.

Para acceder y eliminar contenido hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp en el celular.

Ingresar en “Ajustes”.

Seleccionar “Almacenamiento y datos”.

Entrar en “Administración de almacenamiento”.

Buscar la sección ubicada debajo de “Revisa y elimina elementos”.

Pulsar “Seleccionar” y marcar las fotos, videos, audios o documentos que se quieran borrar.

Tocar el ícono de la papelera para eliminarlos.

Antes de confirmar la eliminación conviene revisar cuidadosamente los elementos seleccionados para evitar borrar archivos que todavía sean importantes.

¿Cómo evitar que WhatsApp ocupe demasiado espacio?

Eliminar archivos acumulados sirve para recuperar almacenamiento, pero también es posible modificar algunos ajustes para evitar que el problema vuelva a aparecer rápidamente.

Pocos lo saben | Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio y hacer que el celular funcione más rápido Imagen creada con IA

Una de las principales medidas consiste en controlar la descarga automática de archivos multimedia. Desde “Almacenamiento y datos” se puede elegir qué contenidos se descargan automáticamente cuando el celular utiliza datos móviles o está conectado a una red Wi-Fi.

Limitar especialmente la descarga automática de videos puede marcar una diferencia, debido al mayor tamaño que suelen tener estos archivos.

También es recomendable revisar periódicamente los chats y grupos con mucha actividad. Los grupos donde circulan constantemente imágenes, videos, memes y audios pueden acumular una cantidad considerable de contenido en poco tiempo.

Otra posibilidad es modificar la configuración para evitar que determinados archivos recibidos por WhatsApp aparezcan automáticamente en la galería del teléfono.

¿Por qué WhatsApp puede ocupar tantos gigabytes?

El espacio utilizado por la aplicación aumenta progresivamente debido a la cantidad de contenido que circula por las conversaciones.

Entre las principales causas se encuentran:

Descargas automáticas: fotos, videos, audios y documentos pueden almacenarse sin que el usuario los descargue manualmente.

Videos y audios pesados: unos pocos archivos de gran tamaño pueden consumir cientos de megabytes.

Grupos muy activos: suelen generar una mayor cantidad de contenido multimedia.

Archivos reenviados: fotografías y videos pueden llegar repetidamente a través de diferentes conversaciones.

Datos temporales: la aplicación utiliza información almacenada para cargar determinados contenidos y procesos.

Archivos multimedia acumulados: conservar durante meses o años fotografías, videos y documentos recibidos incrementa considerablemente el espacio utilizado.

Por este motivo, revisar periódicamente la herramienta de administración permite detectar rápidamente qué conversaciones y tipos de archivo están consumiendo más almacenamiento.

¿Por qué liberar espacio puede hacer que el celular funcione mejor?

El almacenamiento del teléfono no se utiliza únicamente para guardar aplicaciones, fotos o videos. Tanto el sistema operativo como las aplicaciones necesitan espacio disponible para crear archivos temporales, instalar actualizaciones y ejecutar diferentes procesos.

Cuando la memoria interna se encuentra prácticamente llena, algunas de estas tareas pueden verse afectadas. El usuario puede experimentar mayor lentitud, problemas al descargar archivos, dificultades para actualizar aplicaciones o cierres inesperados.

Las actualizaciones también necesitan espacio adicional para descargar y procesar los archivos necesarios antes de completar una instalación.

Por eso, eliminar contenido innecesario de WhatsApp puede contribuir a recuperar espacio y evitar problemas asociados a un almacenamiento saturado. No significa que vaciar esta sección vaya a acelerar automáticamente cualquier celular, pero sí puede favorecer su funcionamiento cuando la falta de memoria disponible está afectando el rendimiento.