El Gobierno contempla un proceso de revisión de las Pensiones No Contributivas (PNC) que alcanza a los beneficios otorgados bajo el régimen anterior.

La medida busca verificar que cada titular continúe reuniendo las condiciones necesarias para conservar la prestación y establece distintos caminos según la situación detectada en cada expediente.

El proceso contempla el cruce de información, la clasificación de los beneficiarios y la posibilidad de solicitar documentación adicional.

Pensiones no contributivas: qué puede provocar la suspensión

El Decreto 432/1997 establece distintos supuestos que pueden afectar la continuidad de una pensión.

Entre ellos se encuentran el incumplimiento de determinadas obligaciones, la falta de respuesta a citaciones vinculadas con el beneficio y algunas situaciones de incompatibilidad.

La normativa también contempla la suspensión del pago cuando el beneficiario se encuentra detenido por disposición judicial, entre otros casos previstos específicamente.

Cuándo pueden dar de baja una pensión no contributiva

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La normativa diferencia la suspensión de la caducidad del beneficio.

Esta última puede producirse, entre otros motivos, por el fallecimiento del titular, renuncia, abandono del país, falta de cobro durante tres meses consecutivos sin causa justificada o incompatibilidad con otras prestaciones.

También puede determinarse la caducidad cuando desaparece la situación que originó el otorgamiento de la pensión.

¿Se deja de cobrar durante la auditoría?

La revisión no implica automáticamente la suspensión del pago.

La Resolución 1/2026 establece que, mientras no se instrumente la conversión correspondiente, los titulares continúan percibiendo transitoriamente la prestación.

Si durante el proceso aparecen inconsistencias, el beneficiario puede ser convocado para presentar documentación o realizar las aclaraciones correspondientes antes de que se tome una decisión definitiva.