El Gobierno nacional recordó los requisitos y plazos vigentes para renovar la licencia de conducir en Argentina, un trámite que cada año suma más pasos digitales y controles médicos.

En este sentido, existen dudas sobre cuál es la edad límite para manejar y los motivos por los que pueden negar la renovación del registro a algunos conductores.

Aunque no existe hoy un tope máximo para circular, sí hay reglas específicas que comienzan a aplicarse a partir de una cierta edad y que pueden provocar que un conductor quede inhabilitado si no supera los exámenes obligatorios.

¿Cuál es la edad límite para renovar la licencia de conducir?

Por el momento, no está establecido un límite legal que impida conducir por ser “demasiado mayor”. Sin embargo, desde los 65 años los plazos de validez del carnet se acortan y, desde los 70, la renovación pasa a ser anual.

El punto clave es que, después de esa edad, la continuidad del registro depende del resultado de un examen psicofísico que determina si el conductor está en condiciones de manejar. Si el test no se aprueba, la licencia no se renueva.

Los períodos vigentes de renovación quedaron así:

Menores de 21 años: validez por 5 años (categorías A, B y G)

Entre 21 y 65 años: validez por 5 años

De 65 a 70 años: renovaciones cada 3 años

Mayores de 70 años: renovación anual con examen psicofísico obligatorio

En este último segmento etario se concentran las evaluaciones más estrictas, ya que se revisan reflejos, visión, audición y condición médica general.

Los requisitos para renovar el carnet de conducir

Al momento de renovar la licencia, todos los conductores, independientemente de la edad, deben presentar un certificado de aptitud psicofísica.

Por su parte, el examen se realiza en centros médicos autorizados y sus resultados son cargados directamente al sistema nacional.

Si el informe no es favorable, la renovación puede ser rechazada o postergada hasta que se acrediten las condiciones necesarias para conducir.

