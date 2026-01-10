Los licuados de avena con frutos rojos son una opción nutritiva para el desayuno. Foto: Freepik.

Con la llegada del verano, los licuados se convierten en una de las opciones más elegidas para hidratarse. Pero hay uno que, además de refrescar, se destaca por sus beneficios para la salud cardiovascular y digestiva: el licuado de frutos rojos. Esta bebida natural concentra fibra, vitaminas, antioxidantes y compuestos que ayudan a regular el colesterol.

Frutillas, arándanos, frambuesas, moras y cerezas forman parte de este grupo de frutas que, por su intenso color y alto valor nutricional, son considerados verdaderos aliados del bienestar.

¿Por qué el licuado de frutos rojos ayuda a bajar el colesterol?

Los frutos rojos contienen antocianinas, pigmentos naturales responsables de sus colores intensos que actúan directamente sobre los niveles de colesterol. Estudios científicos demostraron que estas sustancias ayudan a aumentar el colesterol HDL (el “bueno”) y reducir el LDL (el “malo”), lo que protege el corazón y las arterias.

Consumidos de forma regular, los frutos rojos contribuyen a mejorar la circulación, reducir la inflamación y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo se prepara este licuado saludable en casa?

El licuado es muy fácil de hacer y no requiere ingredientes complejos. Solo hay que colocar en la licuadora un puñado de frutos rojos, hielo y agua, y procesar hasta obtener una textura suave y cremosa.

También se pueden usar frutas congeladas o reemplazar el agua por yogur natural o leche vegetal, lo que suma cremosidad y más nutrientes sin perder sus propiedades.

¿Qué nutrientes aportan los frutos rojos?

Estas frutas son una fuente natural de fibra, vitaminas C y K, minerales como potasio y manganeso, y poderosos antioxidantes como los polifenoles. Consumir alrededor de 150 gramos por día permite obtener una cantidad ideal de estos compuestos.

Además de cuidar el sistema cardiovascular, estos nutrientes ayudan a regular el azúcar en sangre, proteger las células y fortalecer el sistema inmune.

¿Por qué actúan como un probiótico natural?

Los pigmentos de los frutos rojos se metabolizan en el hígado y en el microbioma intestinal, donde se transforman en compuestos activos que favorecen la salud digestiva y la comunicación celular.

Esto hace que su consumo funcione como un probiótico natural, ya que alimenta las bacterias beneficiosas del intestino, mejora la digestión y refuerza las defensas incluso varias horas después de haberlos ingerido.

La combinación de banana y frutos rojos en un licuado puede disminuir la biodisponibilidad de flavonoles, según un estudio reciente. (Foto: Freepik)

¿Qué otros beneficios tiene este licuado?

Además de su efecto sobre el colesterol, los frutos rojos tienen un fuerte impacto antioxidante y antiinflamatorio, protegiendo al cerebro y ayudando a la memoria y el aprendizaje.

Investigaciones de la Universidad de Harvard demostraron que las personas que consumen más arándanos y frutillas presentan menor deterioro cognitivo con el paso del tiempo, lo que convierte a este licuado en un aliado también para la salud mental.