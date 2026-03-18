Los licuados con proteína, como el de banana y chía, se convirtieron en un aliado fundamental para quienes entrenan con constancia y buscan mejorar su rendimiento con una bebida nutritiva y sostenida en el tiempo. Gracias a su combinación de carbohidratos, fibra y aminoácidos esenciales, este tipo de batidos ayuda a mejorar la recuperación muscular y aporta energía de manera equilibrada. Para poder aprovechar de estos beneficios en todo momento, es ideal prepararlos y llevarlos en recipientes térmicos que mantengan la temperatura y eviten derrames durante la rutina diaria. Los ingredientes necesarios para preparar el licuado de banana y chía son: En primer lugar, colocar en la licuadora el plátano, la proteína, la chía y la leche elegida. Luego, licuarlo para obtener una mezcla suave y pareja. Si la bebida te parace algo espesa, se puede agregar agua o hielo para obtener un batido más frío o liviano. Un tip práctico para mantenerlo fresco si lo llevás al gimnasio o al trabajo, es usar un vaso térmico con tapa hermética. Por ejemplo, los modelos con pico antiderrame que ofrece la marca Hudson, como el Vaso Café de 470 ml crema, que además suele tener promociones del 50% off en la segunda unidad cuando se compran dos productos en el sitio web oficial. La banana reduce el riesgo de calambres y funciona como una fuente de energía rápida, perfecta para antes o después del entrenamiento. Por su parte, la proteína en polvo ayuda a la regeneración muscular, mejora la saciedad y contribuye al mantenimiento de la masa magra, uno de los pilares para quienes buscan fuerza o definición. Por otro lado, la chía ofrece fibra, omega-3 y un efecto saciante natural. También mejora la digestión y favorece la salud cardiovascular.