El escurridor de platos tradicional fue, durante décadas, un elemento indispensable en cualquier hogar, pero también uno de los mayores enemigos de la estética visual.

Ocupa un valioso espacio sobre la mesada, acumula restos de agua o sarro y genera una constante sensación de desorden , sin importar cuán limpia esté la zona de trabajo. Frente a esto, el diseño de interiores moderno dictó sentencia y propone erradicar este accesorio para dar paso a soluciones mucho más sofisticadas y minimalistas.

La tendencia que pisa con más fuerza en la arquitectura interior es el escurridor oculto dentro de la alacena. Inspirado en el ingenioso diseño finlandés conocido en Europa como astiankuivauskaappi, este sistema ubica la rejilla de secado directamente sobre la bacha, pero dentro de un mueble con puertas.

De esta forma, el agua gotea hacia una bandeja recolectora oculta o directamente al desagüe, permitiendo que la vajilla se seque fuera de la vista de las visitas y manteniendo la superficie de trabajo completamente despejada.

Otra alternativa que gana terreno en las reformas actuales son las bachas de estilo workstation o piletas multifunción. Estos módulos de acero inoxidable incluyen rieles internos donde se apoyan escurridores enrollables y rejillas que quedan al ras de la superficie. Cuando los cubiertos y vasos ya no escurren agua, el accesorio se retira y se guarda fácilmente, devolviendo a la cocina su aspecto pulcro y lineal en cuestión de segundos.

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La eliminación del accesorio sobre la mesada no responde únicamente a un capricho visual, sino también al cuidado de los materiales estructurales. Las nuevas cocinas apuestan por superficies de cuarzo, mármol, piedra sinterizada o maderas tratadas que sufren el impacto de la humedad constante. Suprimir el charco permanente que suele formarse debajo del secaplatos de plástico o metal tradicional prolonga la vida útil de estas encimeras costosas y facilita enormemente la higiene diaria.

El avance tecnológico de los electrodomésticos también impulsó esta despedida . La masificación del lavavajillas, especialmente en sus versiones panelables que quedan camufladas con el mobiliario, redujo drásticamente la cantidad de utensilios que requieren lavado manual.

Para las pocas piezas delicadas que aún exigen limpieza a mano, como copas de cristal o cuchillas de chef, los interioristas recomiendan alfombras de secado de microfibra o silicona que se pliegan y van a un cajón apenas terminan de cumplir su función.

La actual integración de la cocina con el living y el comedor en los hogares exige un estándar de orden mucho más riguroso que en el pasado, ya que todo queda a la vista. Al suprimir la distracción que provoca una montaña de vajilla secándose junto a la pileta, los ambientes logran una continuidad armónica. Así, la cocina deja de ser un espacio puramente de servicio para consolidarse como un lugar de encuentro donde el diseño y la funcionalidad conviven sin obstáculos.