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La cocina moderna sigue evolucionando y un nuevo dispositivo promete reemplazar a uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años. La marca HDC presentó su innovador horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un equipo multifunción que combina tecnología avanzada con practicidad para cocinar de múltiples formas en un solo aparato.

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El moderno electrodoméstico que cocina todo de múltiples maneras

El modelo HAF-SO30LBK de HDC se destaca por integrar varias funciones en un único equipo, lo que lo convierte en una alternativa más completa que la freidora de aire tradicional. Entre sus principales características se encuentran:

  • Función de freidora de aire (air fryer).
  • Horno convencional.
  • Grill para dorar alimentos.
  • Programas automáticos de cocción.

Esto permite preparar desde comidas rápidas hasta recetas más elaboradas sin necesidad de cambiar de equipo.

El horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK de HDC promete reemplazar a varios equipos tradicionales en un solo dispositivo. (foto: archivo).
El horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK de HDC promete reemplazar a varios equipos tradicionales en un solo dispositivo. (foto: archivo).

Este nuevo dispositivo aproxima el fin de la freidora de aire tradicional

La freidora de aire ganó popularidad por su capacidad de cocinar con menos aceite, pero este nuevo horno smart va un paso más allá. Sus ventajas incluyen:

  • Mayor capacidad para cocinar porciones grandes
  • Más versatilidad en tipos de preparación
  • Mejor control de temperatura y tiempos

De esta manera, ofrece una solución más completa para el uso diario.