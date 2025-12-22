El verano en Argentina siempre trae el mismo desafío: cómo enfrentar el calor sin que la factura de luz se dispare. Este año, la respuesta llega con una innovación que promete transformar la experiencia: aires acondicionados inteligentes con sensores de presencia.

Estos equipos no solo enfrían el ambiente, también detectan si hay personas en la habitación y ajustan el flujo de aire en tiempo real.

Si el espacio está vacío, reducen su actividad para ahorrar energía. Cuando alguien entra, el sistema vuelve a funcionar a pleno, garantizando frescura inmediata sin desperdicio.

¿Cómo funcionan los aires acondicionados inteligentes?

La clave está en los sensores de movimiento y el software que analiza el espacio de forma constante. El equipo distingue entre una habitación vacía y una ocupada, y adapta la dirección y la intensidad del aire según la ubicación del usuario.

Incluso sigue sus desplazamientos para evitar ráfagas molestas y mantener una temperatura uniforme.

Ventajas para el usuario y el medio ambiente

Ahorro energético: al reducir el consumo cuando no hay nadie, baja la factura de luz y disminuye el impacto ambiental.

Confort personalizado: algunos modelos permiten programar preferencias desde el celular o con asistentes virtuales.

Menor gasto a largo plazo: aunque la inversión inicial es mayor, el ahorro compensa el costo.

¿Por qué son tendencia en Argentina?

La combinación de eficiencia, tecnología y sostenibilidad convierte a estos equipos en la opción ideal para hogares y oficinas. Además, responden a una demanda creciente: reducir el consumo eléctrico sin resignar comodidad.

Ni blanco ni rojo: el color que marcará tendencia estas fiestas

Faltan pocos días para Navidad y Año Nuevo, y los colores típicos de esta temporada suelen dominar la decoración y la moda de fin de año. Sin embargo, este 2025, los tonos tradicionales quedaron atrás y abren paso a una paleta más suave y sofisticada.

(Fuente: ChatGPT Imagen Ilustrativa)

La tendencia global apunta a colores orgánicos y elegantes, que transmitan calma y armonía. Entre ellos, uno se destaca como el protagonista absoluto.

Adiós al rojo y blanco: ¿qué color será tendencia en estas fiestas?

El verde salvia se posiciona como el color estrella para las celebraciones de fin de año. Este tono, delicado y equilibrado, se asocia con renovación, serenidad y conexión con lo natural, ideales para cerrar el ciclo y recibir el 2026 con energía positiva.

¿Por qué elegirlo?

Este color representa: