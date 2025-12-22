En esta noticia
El verano en Argentina siempre trae el mismo desafío: cómo enfrentar el calor sin que la factura de luz se dispare. Este año, la respuesta llega con una innovación que promete transformar la experiencia: aires acondicionados inteligentes con sensores de presencia.
Estos equipos no solo enfrían el ambiente, también detectan si hay personas en la habitación y ajustan el flujo de aire en tiempo real.
Si el espacio está vacío, reducen su actividad para ahorrar energía. Cuando alguien entra, el sistema vuelve a funcionar a pleno, garantizando frescura inmediata sin desperdicio.
¿Cómo funcionan los aires acondicionados inteligentes?
La clave está en los sensores de movimiento y el software que analiza el espacio de forma constante. El equipo distingue entre una habitación vacía y una ocupada, y adapta la dirección y la intensidad del aire según la ubicación del usuario.
Incluso sigue sus desplazamientos para evitar ráfagas molestas y mantener una temperatura uniforme.
Ventajas para el usuario y el medio ambiente
- Ahorro energético: al reducir el consumo cuando no hay nadie, baja la factura de luz y disminuye el impacto ambiental.
- Confort personalizado: algunos modelos permiten programar preferencias desde el celular o con asistentes virtuales.
- Menor gasto a largo plazo: aunque la inversión inicial es mayor, el ahorro compensa el costo.
¿Por qué son tendencia en Argentina?
La combinación de eficiencia, tecnología y sostenibilidad convierte a estos equipos en la opción ideal para hogares y oficinas. Además, responden a una demanda creciente: reducir el consumo eléctrico sin resignar comodidad.
Ni blanco ni rojo: el color que marcará tendencia estas fiestas
Faltan pocos días para Navidad y Año Nuevo, y los colores típicos de esta temporada suelen dominar la decoración y la moda de fin de año. Sin embargo, este 2025, los tonos tradicionales quedaron atrás y abren paso a una paleta más suave y sofisticada.
La tendencia global apunta a colores orgánicos y elegantes, que transmitan calma y armonía. Entre ellos, uno se destaca como el protagonista absoluto.
Adiós al rojo y blanco: ¿qué color será tendencia en estas fiestas?
El verde salvia se posiciona como el color estrella para las celebraciones de fin de año. Este tono, delicado y equilibrado, se asocia con renovación, serenidad y conexión con lo natural, ideales para cerrar el ciclo y recibir el 2026 con energía positiva.
¿Por qué elegirlo?
Este color representa:
- Elegancia: aporta sofisticación sin la intensidad del verde clásico ni la frialdad del blanco.
- Versatilidad: combina con dorado, champagne, nude, gris piedra, madera clara y plateado.
- Sensación de calma: perfecto para ambientes armónicos y estilos modernos.