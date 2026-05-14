Con el aumento de las temperaturas y la cercanía del verano, muchas viviendas en España vuelven a plantearse la instalación de aire acondicionado. Sin embargo, colocar una unidad exterior en la fachada no depende solo del propietario: la Ley de Propiedad Horizontal permite modificar elementos del piso o local únicamente cuando no se alteren la seguridad, la estructura, la configuración o el estado exterior del edificio, y exige comunicar las obras a quien represente a la comunidad. El artículo 7 de esta normativa es claro: “el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”, añadiendo que tampoco puede perjudicar “los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”. Las fachadas tienen la consideración de elementos comunes del edificio, incluidas su imagen y configuración exterior, según el artículo 396 del Código Civil. Por eso, instalar un equipo de climatización visible desde el exterior puede requerir autorización de la comunidad y debe revisarse también con los estatutos y las ordenanzas municipales aplicables. Un experto de Millennials Abogados resumió el criterio en un vídeo difundido en redes sociales: “La respuesta es no”. La idea central es que un vecino no puede instalar un aire acondicionado en la fachada de forma unilateral si afecta a un elemento común o altera la estética exterior del edificio. La base legal está en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que impide modificar elementos del inmueble cuando se altere su configuración o estado exterior. El abogado destacó que “el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal prohíbe a los propietarios realizar ninguna alteración, ya sea de los elementos comunes o privativos, siempre y cuando se altere la estética del edificio”. Ese criterio busca proteger la configuración exterior del edificio y evitar que una decisión individual modifique la imagen común del inmueble sin pasar por la comunidad de propietarios. Aunque la restricción existe, no todos los casos son iguales. El abogado manifestó que “esta prohibición tendrá excepciones siempre y cuando su dispositivo se instale en una zona privada que no altere los elementos comunes de la comunidad de propietarios”. La clave está en que la instalación no modifique la fachada, no afecte la estructura, no perjudique a otros propietarios y respete los estatutos comunitarios. Un propietario podría instalar un equipo en una terraza, patio o zona de uso privativo si la colocación no altera la estética del edificio, no invade elementos comunes y no vulnera normas internas o municipales. Aun así, lo más prudente es comunicarlo previamente a la comunidad, porque el artículo 7.1 exige dar cuenta de las obras a quien la represente. Además, el propietario puede pedir que la junta de propietarios autorice la instalación. Para evitar rechazos o impugnaciones, conviene presentar ubicación, características técnicas, sistema de anclaje, salida de condensados e impacto visual del aparato. La votación deberá ajustarse al tipo de obra y a las mayorías previstas en la Ley de Propiedad Horizontal, que regula los acuerdos comunitarios en su artículo 17. Las comunidades también pueden fijar normas internas sobre ubicación, dimensiones, canalizaciones o criterios estéticos de los equipos, siempre dentro de los límites de la ley y de los estatutos. En edificios recientes, además, es habitual que existan zonas técnicas o preinstalaciones de climatización, lo que reduce los conflictos porque la ubicación de las unidades exteriores ya está prevista desde el diseño del inmueble. Frente a estas limitaciones, existen alternativas para climatizar la vivienda sin incumplir la Ley de Propiedad Horizontal. Una opción son los equipos portátiles sin unidad exterior fija; otra, instalar sistemas en patios interiores, cubiertas o zonas técnicas habilitadas, siempre que la comunidad lo permita y que la colocación respete la normativa municipal. Estas alternativas permiten mejorar el confort térmico sin convertir la fachada en un foco de conflicto vecinal. La clave es simple: antes de instalar un aire acondicionado, conviene revisar estatutos, consultar a la comunidad y confirmar si el ayuntamiento exige condiciones técnicas específicas.