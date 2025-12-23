El aire acondicionado es una herramienta esencial para los días calurosos y con la llegada del verano el electrodoméstico suele estar más horas prendido. Existe una función del split que permite mejorar la sensación térmica de los ambientes sin necesitar gastar electricidad de más.

Para qué sirve el botón dry del aire acondicionado

El electrodoméstico cuenta con una función clave llamada dry, la cual se encarga de convertir al split en un deshumidificador. Esta opción del aire acondicionado se encarga de eliminar el exceso de humedad del ambiente, lo que logra mantener una sensación térmica agradable sin la necesidad de tener el enfriamiento constante.

Utilizar este modo se traduce en un menor gasto energético, ya que el compresor no trabaja de forma constante para enfriar el ambiente. Esto no solo ayuda a tener un consumo responsable, sino que también evita pagar facturas más altas a fin de mes.

A qué temperatura poner el aire acondicionado

Hacer uso eficiente del aire acondicionado es clave para maximizar el confort. La temperatura ideal se sitúa entre los 24° y 26°. En la misma línea, se aconseja darle mantenimiento periódico para garantizar de que funciona de forma correcta el gas refrigerante.

Dónde colocar el aire acondicionado

El split debe estar colocado en ciertos lugares claves para mejorar su funcionamiento. Se aconseja ponerlo en una pared alta para que el frío baje y mejore la distribución del aire. En la misma línea, debe ser colocado en el centro del ambiente para evitar que unas zonas quede más frías que otras.