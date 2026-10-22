Certificado de antecedentes penales: cuáles son los requisitos para iniciar el trámite y cómo es el paso a paso para generarlo.

El Certificado de Antecedentes Penales sirve para acreditar de manera oficial si tenés, o no, antecedentes penales registrados o procesos judiciales informados en el sistema del Registro Nacional de Reincidencia de Argentina.

Este documento lo suelen solicitar para postularse a empleos, en trámites migratorios, concursos de empleos públicos, entre otros procesos administrativos.

Requisitos para sacar el certificado de antecedentes penales

Para hacer el trámite online, tenés que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener DNI argentino y ser mayor de 18 años.

Contar con un correo electrónico a tu nombre , donde llega el certificado.

Tener acceso por alguna de estas vías para pagar el trámite: usuario de Mi Argentina con identidad validada, tarjeta Banelco a tu nombre, clave fiscal de ARCA nivel 2 o más, o clave de la Seguridad Social.

Si no tenés ninguna de esas opciones, el trámite se hace de forma presencial y con turno previo, en una oficina habilitada. En el caso de los chicos de 16 o 17 años, el trámite se realiza con el padre, la madre o el tutor.

Certificado de antecedentes penales: cuáles son los requisitos para iniciar el trámite y cómo es el paso a paso para generarlo. Magnific

Paso a paso para generar el certificado online en Mi Argentina

Si elegís ingresar con Mi Argentina, el procedimiento es el siguiente:

Hacé click en “Comenzá ahora” e ingresá con tu usuario y contraseña.

Completá los datos personales y elegí la modalidad de entrega.

Cargá los datos de tus padres.

Elegí el medio de pago.

Esperá la acreditación del pago.

Descargá el certificado desde el vínculo que llega a tu correo .

Cabe destacar que el trámite lo podés pagar con Banelco o PagoMisCuentas, con VEP de ARCA, con las apps de BNA+ o Cuenta DNI.

El precio del certificado de antecedentes es el siguiente:

Recibir el certificado en 1 hora (exprés) (si lo hacés un día hábil entre las 8 y las 17 horas), que cuesta $8500 .

Recibir el certificado en 6 horas (si lo hacés un día hábil entre las 8 y las 12 horas), que cuesta $4800 .

Recibir el certificado en 24 horas (si lo hacés un día hábil entre las 8 y las 18 horas), que cuesta $2400 .

Recibir el certificado en 5 días (si lo hacés un día hábil entre las 8 y las 18 horas), que cuesta $1000.

En conclusión, tener a mano el DNI, el correo a tu nombre y un medio de pago mencionado anteriormente es necesario para obtener el certificado de antecedentes.