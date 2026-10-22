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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas en 19 provincias para este jueves 22 de octubre. En algunas hay alertas amarillas, mientras que en otras hay alertas naranjas.

En este marco, el organismo recomendó una serie de medidas para este día y tomar los recaudos necesarios para sus rutinas.

Resumen de las alertas del SMN provincia por provincia

Según el organismo, 19 provincias están afectadas por alertas.

Provincia de Buenos Aires : alerta naranja por tormenta.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires : alerta amarilla por tormenta.

Catamarca : alerta amarilla por viento y viento zonda.

Chaco : alerta amarilla por tormenta.

Córdoba : alerta naranja por tormenta.

Corrientes : alerta naranja por tormenta.

Entre Ríos : alerta naranja por tormenta.

Formosa : alerta amarilla por tormenta.

Jujuy : alerta amarilla por viento.

La Pampa : alerta naranja por naranja.

La Rioja : alerta amarilla por tormenta, viento y viento zonda.

Mendoza : alerta amarilla por tormenta.

Misiones : alerta amarilla por tormenta.

Neuquén : alerta naranja por tormenta.

Río Negro : alerta naranja por tormenta.

Salta : alerta amarilla por viento.

San Juan : alerta amarilla por viento y viento zonda.

San Luis : alerta naranja por tormenta.

Santa Fe : alerta naranja por tormenta.

Tucumán: alerta amarilla por viento.

Todas las alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 22 de octubre. Servicio Meteorológico Nacional.

Qué significa la alerta amarilla y naranja

Según el SMN, las alertas amarillas quieren decir: informate. Posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” .

En tanto, la alerta naranja quiere decir: preparaate. Se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente” .

Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional, según cada alerta

Recomendaciones para alertas amarillas y naranjas por tormentas

Amarilla:

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Naranja:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. Salí solo si es necesario. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrá y aléjate de puertas y ventanas. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Recomendaciones para alertas amarillas por lluvias

Evitá salir. No saques la basura. Limpiá desagües y sumideros. Alejate de zonas inundables. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Recomendaciones para alertas amarillas por viento y viento zonda

Viento:

Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.

Viento zonda:

Evitá salir al momento del fenómeno. Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente. Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Conducí con precaución. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo. No enciendas fuego.

En resumen, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para 20 provincias este jueves y los ciudadanos de cada región deberán tener en cuenta las recomendaciones.