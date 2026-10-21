El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece su aplicación Mi PAMI, la cual permite acceder a distintas herramientas y gestiones de la obra social de los jubilados y pensionados desde un celular o desde el portal web.
Con Mi PAMI, el afiliado tendrá acceso a:
- Credencial PAMI.
- Órdenes médicas.
- Recetas electrónicas.
- Cartilla médica.
- Turnos para agencia y médico de cabecera.
- Trámites web.
- Emergencias.
Crear un usuario en la aplicación es sencillo, rápido y solo se necesitan algunos datos personales para completar el registro.
Qué documentación se necesita para crear la cuenta
Antes de registrarse en la aplicación, el afiliado deberá tener a mano:
- DNI actualizado.
- CUIL.
- Número de celular y una contraseña.
Cómo es el paso a paso para registrarse en la aplicación
- Descargar la app Mi PAMI en el celular (Android o iPhone) o ingresar al portal web oficial de Mi PAMI.
- Ingresar a Mi PAMI, seleccionar Registrarme y aceptar términos y condiciones.
- Completar los datos personales: número de DNI, sexo, CUIL y número de trámite.
- Validar la identidad: el sistema verificará que los datos coincidan con los registros oficiales.
- Crear una contraseña personal para ingresar a la plataforma.
- Ingresar el número de celular: se recibirá un SMN con un código de verificación de 4 dígitos.
- Ingresar el código recibido para confirmar el teléfono y finalizar el registro.
Si el afiliado olvida la contraseña, puede seguir los pasos de Mi PAMI para recuperarla usando el CUIL y el celular registrado.
Cabe destacar que no importa si se ingresa desde la app o desde el portal web, siempre se verá la misma información de PAMI: recetas, credencial, turnos y datos están sincronizados.
Un dato importante que siempre aclara PAMI es que la app es gratuita y que nunca pedirá claves bancarias ni pagos para registrarse. El sitio oficial de Mi PAMI es: https://www.pami.org.ar/mipami.