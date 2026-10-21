Mi PAMI: qué documentación se necesita para crear la cuenta y cómo es el paso a paso para registrarse en la aplicación

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece su aplicación Mi PAMI, la cual permite acceder a distintas herramientas y gestiones de la obra social de los jubilados y pensionados desde un celular o desde el portal web.

Con Mi PAMI, el afiliado tendrá acceso a:

Credencial PAMI.

Órdenes médicas.

Recetas electrónicas.

Cartilla médica.

Turnos para agencia y médico de cabecera.

Trámites web.

Emergencias.

Crear un usuario en la aplicación es sencillo, rápido y solo se necesitan algunos datos personales para completar el registro.

Qué documentación se necesita para crear la cuenta

Antes de registrarse en la aplicación, el afiliado deberá tener a mano:

DNI actualizado.

CUIL .

Número de celular y una contraseña.

Cómo es el paso a paso para registrarse en la aplicación

Descargar la app Mi PAMI en el celular (Android o iPhone) o ingresar al portal web oficial de Mi PAMI.

Ingresar a Mi PAMI, seleccionar Registrarme y aceptar términos y condiciones.

Completar los datos personales : número de DNI, sexo, CUIL y número de trámite.

Validar la identidad : el sistema verificará que los datos coincidan con los registros oficiales.

Crear una contraseña personal para ingresar a la plataforma.

Ingresar el número de celular: se recibirá un SMN con un código de verificación de 4 dígitos.

Ingresar el código recibido para confirmar el teléfono y finalizar el registro.

Si el afiliado olvida la contraseña, puede seguir los pasos de Mi PAMI para recuperarla usando el CUIL y el celular registrado.

Cabe destacar que no importa si se ingresa desde la app o desde el portal web, siempre se verá la misma información de PAMI: recetas, credencial, turnos y datos están sincronizados.

Un dato importante que siempre aclara PAMI es que la app es gratuita y que nunca pedirá claves bancarias ni pagos para registrarse. El sitio oficial de Mi PAMI es: https://www.pami.org.ar/mipami.