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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece su aplicación Mi PAMI, la cual permite acceder a distintas herramientas y gestiones de la obra social de los jubilados y pensionados desde un celular o desde el portal web.

Con Mi PAMI, el afiliado tendrá acceso a:

  • Credencial PAMI.
  • Órdenes médicas.
  • Recetas electrónicas.
  • Cartilla médica.
  • Turnos para agencia y médico de cabecera.
  • Trámites web.
  • Emergencias.

Crear un usuario en la aplicación es sencillo, rápido y solo se necesitan algunos datos personales para completar el registro.

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Qué documentación se necesita para crear la cuenta

Antes de registrarse en la aplicación, el afiliado deberá tener a mano:

  • DNI actualizado.
  • CUIL.
  • Número de celular y una contraseña.

Cómo es el paso a paso para registrarse en la aplicación

  • Descargar la app Mi PAMI en el celular (Android o iPhone) o ingresar al portal web oficial de Mi PAMI.
  • Ingresar a Mi PAMI, seleccionar Registrarme y aceptar términos y condiciones.
  • Completar los datos personales: número de DNI, sexo, CUIL y número de trámite.
  • Validar la identidad: el sistema verificará que los datos coincidan con los registros oficiales.
  • Crear una contraseña personal para ingresar a la plataforma.
  • Ingresar el número de celular: se recibirá un SMN con un código de verificación de 4 dígitos.
  • Ingresar el código recibido para confirmar el teléfono y finalizar el registro.

Si el afiliado olvida la contraseña, puede seguir los pasos de Mi PAMI para recuperarla usando el CUIL y el celular registrado.

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Cabe destacar que no importa si se ingresa desde la app o desde el portal web, siempre se verá la misma información de PAMI: recetas, credencial, turnos y datos están sincronizados.

Un dato importante que siempre aclara PAMI es que la app es gratuita y que nunca pedirá claves bancarias ni pagos para registrarse. El sitio oficial de Mi PAMI es: https://www.pami.org.ar/mipami.