La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), organismo encargado de administrar, fiscalizar y recaudar los impuestos provinciales, lanzó un nuevo plan de pagos para que los contribuyentes puedan ponerse al día.

Esta instancia excepcional beneficiará al contribuyente según la modalidad de pago elegida y el momento en el que se formalice la adhesión.

Qué deudas se podrán regularizar

Según los canales oficiales del organismo, los contribuyentes podrán regularizar los siguientes impuestos:

Ingresos brutos

Inmobiliario básico y complementario.

Automotor.

Embarcaciones deportivas.

Sellos.

Esta medida cobra relevancia para el año que viene, ya que “para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del próximo año será condición ineludible no registrar deuda con el fisco provincial” .

Cómo lograr la mayor bonificación y hasta cuándo estará disponible el plan

Desde el próximo lunes 26 de octubre hasta el 13 de noviembre, la primera etapa del plan comenzará con la siguiente bonificación.

40% al contado.

20% en 3 cuotas.

15% en 6 cuotas.

Luego, el plan seguirá hasta el 31 de diciembre con distintas bonificaciones. Para lograr una mayor bonificación, el contribuyente deberá estar atento a la modalidad de pago y a las fechas del plan, ya que pagando al contado en esta fase inicial podrá acceder a un 40% de descuentos.

Por ende, cuanto antes se regularice la deuda, mayor será el beneficio.

Luego el plan continuará con el siguiente cronograma:

Adhesión Contado 3 cuotas 6 cuotas 26/10 al 13/11 40% 20% 15% 14/11 al 27/11 35% 15% 10% 28/11 al 11/12 30% 10% 5% 12/12 al 31/12 30% - -

Cómo es el trámite

El trámite se realiza de manera digital a través del sitio oficial de ARBA a partir del próximo 26 de octubre: www.arba.gov.ar.

El contribuyente debe ingresar, seleccionar el tributo correspondiente, consultar la deuda y, por último, elegir una forma de pago para formalizar el plan de pagos.

En este marco, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó los motivos de este plan. “El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, señaló en los canales oficiales de ARBA.

En conclusión, los contribuyentes tendrán la posibilidad de ponerse al día con sus deudas desde el próximo lunes 26 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Lo único que cambia en la bonificación es que, entre más temprano la persona regularice sus deudas, mayor será el porcentaje de descuento. Además, cuentan con la posibilidad de pagar al contado o hacerlo en cuotas.

Cabe destacar que los contribuyentes que precisen una financiación más extensa podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, los cuales ofrecen una mayor cantidad de cuotas.