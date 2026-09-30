Tragedia en El Chaltén | Murió una turista francesa de 29 años por una avalancha mientras practicaba esquí: cómo fue el operativo de rescate de su compañero.

Una mujer francesa de 29 años, identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann, murió el martes 29 de septiembre luego de que una avalancha en el Cerro Crestón, El Chaltén, le produjera múltiples heridas.

El desprendimiento de nieve también alcanzó a su pareja, Pierre Gabriel Mehdi, quien sobrevivió y fue rescatado.

La pareja se encontraba en la provincia de Santa Cruz como parte de una travesía en camioneta en la que paraban a explorar distintos lugares, practicaban esquí y lo mostraban en sus redes sociales.

Cómo fue el operativo de rescate de su compañero

El Cerro Crestón alcanza una altura de 3.100 metros de altitud, ubicado aproximadamente a 35 kilómetros al norte de El Chaltén. Según el gobierno provincial, la avalancha se habría producido por un corte de placa del manto níveo justo en el momento en el que la pareja francesa practicaba esquí, quienes fueron arrastrados 400 metros abajo.

Según el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz, efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) y de la Comisión de Auxilio El Chaltén comenzaron la búsqueda y el rescate de la pareja una vez que recibieron la notificación cerca de las 12:45 horas.

Alrededor de las 17, llegó el personal y se constató el fallecimiento de la mujer como consecuencia de la avalancha. En tanto, el hombre fue asistido y trasladado a la posta sanitaria local para ser atendido.

Tragedia en El Chaltén | Murió una turista francesa de 29 años por una avalancha mientras practicaba esquí: cómo fue el operativo de rescate de su compañero. Instagram / juliette_willmann

Por último, los equipos resguardaron el lugar e iniciaron el traslado del cuerpo mediante una camilla especializada y el descenso se realizó por un sendero hasta llegar a la Ruta Provincial n.º 41, a la altura del kilómetro 35. Desde ese lugar, llevaron el cuerpo en un vehículo institucional hacia El Chaltén.

En este marco, un grupo de esquiadores de la zona fue fundamental en el rescate, ya que ayudaron a desenterrar a la pareja una vez que se produjo la avalancha. No obstante, a la mujer la encontraron sin signos vitales. Él, en cambio, estaba consciente y sin lesiones graves evidentes.

Qué decía la última publicación de Juliette Wuillmann en Instagram

Juliette Wuillmann era una amante del esquí y utilizaba sus redes sociales para compartir todas sus aventuras en la nieve.

Tragedia en El Chaltén | Murió una turista francesa de 29 años por una avalancha mientras practicaba esquí: cómo fue el operativo de rescate de su compañero. Instagram / juliette_willmann

En su última publicación de Instagram, donde tenía más de 34 mil seguidores, Juliette Wuillmann compartió una selfie desde el Cerro Madsen, también ubicado en El Chaltén, donde también realizó un descenso en esquí.

“Nos sentimos tan afortunados de estar aquí en las montañas de la Patagonia explorando este increíble lugar. Este viaje a Sudamérica nos sigue volando la mente”, manifestó.

En esta publicación recibió mensajes de miles de seguidores que lamentaron su muerte, sobre todo personas del mundo del esquí.