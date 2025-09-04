Celulares más baratos y sin impuestos: cómo traerlos de Tierra del Fuego

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un régimen que permite a los argentinos comprar celulares desde Tierra del Fuego sin impuestos, en particular se trata de un programa que permite realizar adquirir tecnología sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El organismo de recaudación habilitó dos nuevas páginas web con base en el sistema especial creado por la Ley 19.640, que otorga exenciones fiscales en la provincia más austral con el fin de fomentar la actividad económica.

¿Cuál es el programa para comprar celulares más baratos y sin impuestos?

Como las fábricas radicadas en Tierra del Fuego están liberadas de pagar IVA, Ganancias y derechos de importación, sus impulsores pueden ofrecer productos a precios más bajos que en el resto del país.

Con la reglamentación de la Resolución General 5727/2025, ARCA habilitó un canal de compras directas desde la provincia fueguina para residentes del resto del país. Además, esta iniciativa alcanza a casi 40 variedades de artículos electrónicos que incluyen los siguientes:

celulares,

televisores,

monitores,

microondas,

aires acondicionados.

Todos los productos ofrecidos deben ser nuevos, de fabricación nacional y destinados al uso personal.

ARCA permite comprar celulares producidos en Tierra del Fuego sin impuestos.

¿Cómo comprar la tecnología al mejor precio de Tierra del Fuego?

El régimen especial permite adquirir hasta tres unidades por tipo de producto al año, con un tope de 3000 dólares por envío. Pese a estas restricciones, no hay límite de peso y la entrega se realiza directamente en el domicilio del comprador, a la vez que las gestiones aduaneras quedan a cargo del fabricante.

En la actualidad, hay dos empresas fueguinas operando bajo este sistema: Mirgor y Newsan. La primera ofrece celulares, televisores y monitores, mientras que la restante comercializa televisores. Ambas tienen sitios web para realizar las ventas sin intermediarios.

Mirgor permite pagar únicamente en dólares, mientras que Newsan habilitó compras en pesos argentinos.

¿Cuáles son los beneficios de comprar tecnología de Tierra del Fuego?

Además de los precios especiales sin impuestos y las limitaciones respecto a la cantidad, los clientes deben vivir en una provincia que no sea la que produce los productos, es decir no pueden tener domicilio fueguino. En todos los casos, los consumidores reciben una factura tipo E , obligatoria para este tipo de operaciones.

De todas formas, los productos pueden ser comprados desde cualquier punto del país y el envío tarda entre tres y siete días hábiles , según el lugar de recepción. Por otro lado, todos los artículos cuentan con garantía oficial y la devolución puede solicitarse dentro de los diez días posteriores a la entrega.

Este régimen tiene condiciones de compra facilitadas.