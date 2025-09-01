Plan canje de celulares Motorola: cómo funciona el plan para renovar tu smartphone

Comprar un celular nuevo puede ser muy costoso, especialmente si se busca un modelo moderno con buena cámara, batería duradera y tecnología avanzada. Por eso, Motorola lanzó un Plan Canje.

La iniciativa está disponible en los locales oficiales de Motorola y permite entregar tu celular actual como parte de pago y acceder a un smartphone nuevo con descuento.

¿Cómo funciona el Plan Canje de celulares?

El Plan Canje de Motorola se realiza de forma presencial en los Flagship Stores o locales oficiales de la marca. Los pasos son los siguientes:

Acercate a un local Motorola para iniciar el proceso.

Un asesor inspeccionará tu celular y te informará el valor de recompra.

Recibís un voucher por ese valor para usarlo como parte de pago.

Elegís el nuevo Motorola que querés comprar y ¡listo!

Motorola lanzó un plan para renovar el celular y acceder a la compra de un smartphone nuevo con descuento,

El monto que se otorga depende del modelo, estado y funcionamiento del equipo entregado.

Requisitos para cambiar el celular

Antes de entregar el equipo, es importante cumplir con algunos pasos básicos:

Realizar una copia de seguridad de tu información.

de tu información. Eliminar la contraseña de bloqueo y restablecer el dispositivo.

de bloqueo y restablecer el dispositivo. Quitar la tarjeta SIM y la memoria externa.

y la memoria externa. Retirar accesorios personales como fundas o soportes.

Estos pasos garantizan que la información esté protegida y que el equipo pueda ser evaluado correctamente.

El Plan Canje de Motorola ofrece una amplia variedad de celulares para canjear.

¿Qué celulares se pueden canjear?

Motorola acepta una amplia variedad de modelos y marcas. En caso de desconocer el modelo del dispositivo, los asesores de los locales se encargan de identificarlo para determinar su valor de recompra.

Incluso los equipos que presentan rayones o marcas estéticas menores pueden ser aceptados dentro del Plan Canje , siempre que funcionen correctamente. El valor de recompra será ajustado según el estado.

Los modelos elegibles se pueden consultar en los locales Motorola o a través de Motobot, el asistente virtual de la marca.

Beneficios del Plan Canje de Motorola

El Plan Canje no solo permite ahorrar dinero en la compra de un celular nuevo, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente . Todos los equipos recolectados son reacondicionados para extender su vida útil y evitar que se conviertan en chatarra electrónica.

En su página oficial, la marca revela que cada año se generan cerca de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, y solo el 20% es reciclado. Reacondicionar 1000 dispositivos puede evitar hasta 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, lo que equivale a 16 estadios de fútbol cubiertos de árboles.

Además, el proceso de compra es seguro, rápido y transparente, con asesoramiento personalizado en cada etapa.