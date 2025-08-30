Plan canje de celulares Samsung: cómo ahorrar con la promoción para renovar tu smartphone

La marca de celulares Samsung ofrece un Plan Canje para facilitar la compra y renovación de smartphones, tablets, TVs y otros dispositivos de casi cualquier marca. El sistema continúa sigue durante este mes de agosto de 2025.

Mediante el Plan Canje, los usuarios de la Argentina pueden entregar su teléfono celular usado como parte de pago y acceder a uno nuevo con un ahorro importante según el modelo elegido. A continuación, los detalles sobre esta modalidad.

Cómo aprovechar el Plan Canje de celulares

Quienes quieran realizar un canje de celular deberán comenzar la gestión de compra mediante la tienda online de Samsung Argentina (https://shop.samsung.com/ar/) y seguir los pasos que se detallan a continuación.

Seleccionar el smartphone, laptop o tablet a comprar, y luego, los dispositivos que se van a entregar en parte de pago (hasta dos unidades). El sistema permitirá indicar el estado de funcionamiento de los equipos que se entregan.

Realizar la compra y listo.

Cuando se reciba el dispositivo nuevo, una persona de Samsung se contactará para continuar el proceso y coordinar la entrega de los dispositivos que se dan en parte de pago.

Si el estado del móvil coincide con lo declarado, el usuario recibirá su bonificación en el medio de pago utilizado en la compra, entre 10 y 15 días después.

Plan Canje: Samsung permite entregar un celular usado en parte de pago por uno nuevo.

Canje de celulares: cuál debe ser el estado del equipo

Para que un teléfono celular se pueda entregar como parte de pago, el mismo deberá funcionar correctamente, con funcionalidad tanto de la pantalla y los botones, como de la batería.

El correcto estado de funcionamiento y conservación del equipo será evaluado por el asesor de Samsung que esté tomando el plan canje. Samsung señala que, si el estado no coincide con lo declarado en la web, el beneficio económico puede ser menor.

Si se tiene un teléfono con marcas en la pantalla (no rota), también puede ser considerado y se otorgará un valor correspondiente.

Plan Canje de Samsung: las claves a tener en cuenta

Antes de adherirse al el Plan Canje Samsung, se aconseja hacer una copia de seguridad de los contenidos del teléfono, eliminar contraseñas de bloqueo, restablecer el dispositivo de fábrica y quitar la tarjeta SIM y de memoria. De esta forma, el usuario podrá asegurarse de no perder toda la información almacenada.

En el sitio web www.samsung.com/ar/campaign/plan-canje-online/ se puede encontrar más información y el listado de modelos elegibles para el canje.