El sofrito es la base de una enorme cantidad de recetas.

El sofrito es la base de una enorme cantidad de recetas y, aunque parezca un paso sencillo, el orden en que se incorporan los ingredientes puede influir en el sabor, la textura y el aroma del plato.

Según explica el portal especializado Baires Gourmet, respetar los tiempos de cocción de cada vegetal permite potenciar sus cualidades y conseguir un resultado mucho más equilibrado.

El sofrito perfecto: cómo combinar ajo, cebolla y morrón para darle sabor a tus comidas

En la cocina argentina hay tres ingredientes que suelen aparecer una y otra vez: cebolla, morrón y ajo. Son el punto de partida de salsas, guisos, empanadas, rellenos y muchas otras preparaciones.

Sin embargo, no todos requieren el mismo tiempo de cocción, por lo que incorporarlos en el orden correcto puede marcar la diferencia entre un sofrito lleno de sabor y otro con notas amargas o una textura poco agradable.

El sofrito perfecto: cómo combinar ajo, cebolla y morrón para darle sabor a tus comidas.

Cebolla: la base que inicia el sofrito

La cebolla debe ser el primer ingrediente en ir a la sartén. Su alto contenido de agua hace que necesite más tiempo para cocinarse, ablandarse y desarrollar sus azúcares naturales.

Cocinarla a fuego medio permite que se vuelva transparente y adquiera un ligero tono dorado, aportando una base de sabor más profunda.

Para obtener una cocción uniforme, lo recomendable es cortarla en trozos de tamaño similar y removerla de forma ocasional, evitando que se queme.

Morrón: el segundo paso para sumar sabor y color

Cuando la cebolla ya comenzó a ablandarse, llega el momento de incorporar el morrón. Este vegetal también necesita varios minutos de cocción para suavizar su textura y liberar su dulzor característico.

Lo ideal es cortarlo en tiras o cubos parejos. Si los trozos son demasiado pequeños pueden quemarse rápidamente, mientras que si son muy grandes podrían quedar crudos cuando el resto del sofrito ya esté listo.

El sofrito perfecto: cómo combinar ajo, cebolla y morrón para darle sabor a tus comidas. Unsplash.

Ajo: el último ingrediente

El ajo siempre debe agregarse al final. Al tener una cocción muy rápida, puede quemarse en pocos segundos y adquirir un sabor amargo que arruine toda la preparación.

Una vez que la cebolla y el morrón están casi listos, basta con incorporar el ajo picado y cocinarlo entre 30 segundos y un minuto, solo el tiempo suficiente para que desprenda su aroma sin llegar a dorarse en exceso.

Errores frecuentes al preparar un sofrito

Aunque se trata de una técnica básica, hay algunos errores que pueden afectar el resultado final:

Cocinar a fuego demasiado alto , lo que favorece que los ingredientes se quemen antes de cocinarse correctamente.

Cortar los vegetales en tamaños desiguales, provocando que algunos queden crudos y otros demasiado cocidos.

Utilizar una sartén muy pequeña, que impide una cocción uniforme.

Descuidar la preparación, ya que especialmente el ajo puede pasar de dorado a quemado en cuestión de segundos.

Errores frecuentes al preparar un sofrito. Gemini IA.

¿Por qué es importante respetar el orden?

El sofrito es el punto de partida de numerosas recetas tradicionales y cada ingrediente aporta sus características en un momento diferente de la cocción.