Caso Loan: la estrategia del abogado del principal sospechoso que podría cambiar por completo la investigación

A 13 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava son los principales sospechosos del secuestro del menor en Corrientes. Ambos están imputados como coautores del delito de captación de personas con fines de explotación.

En medio de la investigación, su abogado Ernesto González rompió el silencio y desestimó las pruebas que los involucran a ambos en el caso. Según el letrado, " hubo imprecisiones al momento de efectuarse las pericias ".

La " prueba trascendente " que complica al matrimonio es que se encontraron rastros de Loan en dos de sus vehículos. Los mismos habrían sido utilizados para llevar al chico hasta el partido de 9 de Julio en Corrientes y, luego, a la ciudad de Resistencia, Chaco.



De acuerdo a lo postulado por los fiscales, los perros entrenados detectaron con su olfato la presencia de nene " en un 100 por ciento en el Ford Ka " y en menor medida en la camioneta blanca Ford Ranger.

La estrategia de la defensa de los detenidos por el secuestro de Loan



González admitió en conferencia de prensa que "e xisten pericias " y, si bien no negó el resultado positivo, sostuvo que hubieron " imprecisiones " a la hora de llevar adelante el operativo policial.

"No puedo afirmar que plantaron la prueba en términos generales, esto debe ser analizado bajo una lupa y un criterio racional decente ", indicó el abogado de los detenidos.

Por otra parte, confirmó que el matrimonio prestará declaración " una vez que se sientan seguros ". " Me manifestaron que querían declarar, pero me dijeron que estaban asustados. No temen por su vida, pero sí sobre su integridad física ", explicó.

Todos los detenidos por la desaparición de Loan.

En este sentido, González sostuvo que los dos imputados van a contar lo que ocurrió el día de la desaparición de Loan y las horas posteriores. " Van a precisar día, lugar y hora porque hay muchas hipótesis. Muchas personas dicen que no los vieron y otras que sí" , remarcó.

" Tenemos acreditado que el médico confirmó que María Victoria fue a atenderse ", ratificó el defensor, en relación a la coartada que postularon los acusados en la primera versión.

Por último, aclaró: " Que ellos incurran en alguna omisión los haría parecer como que están ocultando algo. Tienen que hacer un esfuerzo abismal para acordarse lo que pasó, minuto por minuto ".

¿Quién es Carlos Pérez, el principal acusado por la desaparición?



Carlos Pérez nació el 6 de agosto de 1961 y es egresado de la Escuela Naval Marina. Tras 37 años de servicio como capitán de navío, en septiembre de 2017 presentó su retiro voluntario.

Su último puesto fue como jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y cumplió sus últimos años de carrera militar en Ushuaia.

Hasta el momento, Pérez sigue negándose a declarar aunque en una primera instancia había trascendido que pidió un juicio abreviado. Es decir, que implicaba confesar el delito del que se lo acusa.