Mezclar aceite de oliva, cáscara de naranja y canela es una alternativa natural que pueden poner en práctica todos los amantes de aromatizar los espacios de su hogar.

Esta combinación, protagonizada por ingredientes presentes en casi todas las cocinas permite generar de forma casera un aroma fresco y duradero en pocos minutos y sin gastar grandes sumas de dinero.

Mezclar aceite de oliva, cáscara de naranja y canela: para qué se recomienda

Esta mezcla se utiliza principalmente como aromatizante natural. El aceite será la base para que el aroma perdure en el tiempo, mientras que la cáscara de naranja aportará la nota cítrica y la canela brindará sensación cálida.

Este preparado puede colocarse en frascos abiertos o difusores caseros en los espacios más concurridos para garantizar que siempre se encuentren perfumados sin necesidad de recurrir a productos industriales.

La cáscara de naranja es una gran aliada para aromatizar el hogar. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock New Africa

Principales beneficios para el hogar de esta mezcla natural con aceite de oliva, cáscara de naranja y canela

Entre los usos más frecuentes de esta preparación destacan

Perfumar ambientes con aroma fresco y especiado

Evitar los malos olores en espacios cerrados

Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de las comidas lipídicas

Generar un ambiente más cálido y agradable

Cómo se prepara este aromatizante de aceite de oliva, cáscara de naranja y canela: paso a paso

Para poner en práctica esta preparación será necesario

Escoger un frasco de vidrio pequeño o mediano

Añadir aceite en un 20%

Agregar cáscaras de naranja a gusto , a mayor cantidad, mayor intensidad del aroma

Sumar una rama de canela

Dejar reposar la mezcla para que los aromas se concentren