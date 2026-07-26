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Mezclar aceite de oliva, cáscara de naranja y canela es una alternativa natural que pueden poner en práctica todos los amantes de aromatizar los espacios de su hogar.
Esta combinación, protagonizada por ingredientes presentes en casi todas las cocinas permite generar de forma casera un aroma fresco y duradero en pocos minutos y sin gastar grandes sumas de dinero.
Mezclar aceite de oliva, cáscara de naranja y canela: para qué se recomienda
Esta mezcla se utiliza principalmente como aromatizante natural. El aceite será la base para que el aroma perdure en el tiempo, mientras que la cáscara de naranja aportará la nota cítrica y la canela brindará sensación cálida.
Este preparado puede colocarse en frascos abiertos o difusores caseros en los espacios más concurridos para garantizar que siempre se encuentren perfumados sin necesidad de recurrir a productos industriales.
Principales beneficios para el hogar de esta mezcla natural con aceite de oliva, cáscara de naranja y canela
Entre los usos más frecuentes de esta preparación destacan
- Perfumar ambientes con aroma fresco y especiado
- Evitar los malos olores en espacios cerrados
- Ayudar a neutralizar olores fuertes, como los de las comidas lipídicas
- Generar un ambiente más cálido y agradable
Cómo se prepara este aromatizante de aceite de oliva, cáscara de naranja y canela: paso a paso
Para poner en práctica esta preparación será necesario
- Escoger un frasco de vidrio pequeño o mediano
- Añadir aceite en un 20%
- Agregar cáscaras de naranja a gusto, a mayor cantidad, mayor intensidad del aroma
- Sumar una rama de canela
- Dejar reposar la mezcla para que los aromas se concentren
Lo ideal es cambiar la preparación por una nueva cuando la fragancia comience a disminuir.