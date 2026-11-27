Un incendio se desató este viernes en una obra en construcción sobre la calle Concepción Arenal al 4051, en el barrio porteño de Chacarita. El fuego avanzó rápido por la estructura del edificio lo que generó una columna de humo negro visible desde varias cuadras. Como consecuencia, seis trabajadores terminaron con heridas graves e inhalación de humo mientras intentaban abandonar el predio.

El siniestro se dio en una edificación que cuenta con planta baja y tres pisos en plena etapa de levantamiento. La obra posee encofrados de madera en sus niveles superiores, el material que facilitó la propagación de las llamas. Por eso, cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad debieron asistir al lugar para combatir el foco ígneo y evitar daños en casas linderas.

El grave incendio en Chacarita y las víctimas casi fatales

Seis ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia llegaron a la zona para asistir a los obreros afectados. Los médicos atendieron a los trabajadores en la vía pública, mientras los rescatistas aseguraban el perímetro del edificio. Sin embargo, algunos operarios presentaron cuadros de gravedad por quemaduras e inhalación de monóxido de carbono .

El personal sanitario realizó las primeras curaciones sobre la vereda y preparó los traslados hacia hospitales porteños. Por su parte, la Policía de la Ciudad y los agentes de Tránsito interrumpieron totalmente la circulación sobre Concepción Arenal. De ese modo, las autobombas lograron operar sin obstáculos frente al acceso principal de la construcción.

De esta manera, el impactante incendio en una obra en construcción de Chacarita concluyó en que varios trabajadores sufrieron heridas graves, pero no terminó en un incidente fatal debido al accionar conjunto de las autoridades y servicios de emergencia.

La investigación sobre el siniestro

Los bomberos iniciaron las tareas de enfriamiento en las plantas superiores para extinguir los focos secundarios entre las maderas. Mientras tanto, los peritos comenzaron a revisar la instalación eléctrica provisoria y los equipos de soldadura de la obra. Así, las autoridades buscan determinar el punto exacto donde se originó el fuego durante la jornada laboral.

La Justicia ordenó el peritaje estructural del inmueble para evaluar si existe riesgo de derrumbe tras el calor extremo. Además, los inspectores verificarán si la empresa constructora cumplía con las normas de seguridad e higiene vigentes. Por el momento, el tránsito permanece cortado en la cuadra hasta que finalicen los trabajos de remoción y control.