El Ministerio de Capital Humano y los gobiernos provinciales anunciaron todas las fechas del calendario escolar 2026, y confirmaron cuándo empiezan las clases, en qué fechas serán las vacaciones de invierno en cada distrito y cuándo va a terminar el ciclo lectivo en cada jurisdicción de Argentina.
El nuevo esquema establece que todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires van a tener que cumplir de manera obligatoria con 190 días efectivos de clases, aunque las fechas de inicio y cierre cambian según la región del país.
¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia en 2026?
La mayoría de las provincias comenzará el ciclo lectivo en febrero, mientras que otras optaron por los primeros días de marzo. El detalle por jurisdicción es el siguiente:
Provincias que empiezan las clases el 18 de febrero
- Santiago del Estero
Provincias que empiezan las clases el 23 de febrero
- Chubut
- Jujuy
- San Luis
Provincias que empiezan las clases el 24 de febrero
- Tierra del Fuego
Provincias que empiezan las clases el 25 de febrero
- CABA
- Mendoza
- Neuquén
- Santa Cruz
Provincias que empiezan las clases el 2 de marzo
- Buenos Aires
- Catamarca
- Chaco
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- Santa Fe
- Tucumán
¿Cuándo son las vacaciones de invierno en 2026?
Las fechas del receso invernal también varían según la provincia. Para 2026 se definieron tres grandes bloques:
Del 20 al 31 de julio
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires
- Santiago del Estero
- Chaco
Del 6 al 17 de julio
- Córdoba
- Jujuy
- Mendoza
- Entre Ríos
- San Luis
- San Juan
- Santa Fe
Del 13 al 24 de julio
- Corrientes
- Formosa
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?
El cierre del ciclo lectivo también presenta diferencias entre jurisdicciones:
Provincias que terminan el 17 de diciembre
- Formosa
Provincias que terminan las clases el 18 de diciembre
- CABA
- Catamarca
- Chaco
- Chubut
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Rioja
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- San Juan
- San Luis
- Santa Cruz
- Santa Fe
- Santiago del Estero
- Tierra del Fuego
- Tucumán
Provincias que terminan las clases el 22 de diciembre
- Buenos Aires
- Mendoza
- Misiones
Provincias que terminan las clases el 23 de diciembre
- La Pampa