El Ministerio de Capital Humano y los gobiernos provinciales anunciaron todas las fechas del calendario escolar 2026, y confirmaron cuándo empiezan las clases, en qué fechas serán las vacaciones de invierno en cada distrito y cuándo va a terminar el ciclo lectivo en cada jurisdicción de Argentina.

El nuevo esquema establece que todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires van a tener que cumplir de manera obligatoria con 190 días efectivos de clases, aunque las fechas de inicio y cierre cambian según la región del país.

¿Cuándo empiezan las clases en cada provincia en 2026?

La mayoría de las provincias comenzará el ciclo lectivo en febrero, mientras que otras optaron por los primeros días de marzo. El detalle por jurisdicción es el siguiente:

Provincias que empiezan las clases el 18 de febrero

Santiago del Estero

Provincias que empiezan las clases el 23 de febrero

Chubut

Jujuy

San Luis

Provincias que empiezan las clases el 24 de febrero

Tierra del Fuego

Provincias que empiezan las clases el 25 de febrero

CABA

Mendoza

Neuquén

Santa Cruz

Provincias que empiezan las clases el 2 de marzo

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en 2026?

Las fechas del receso invernal también varían según la provincia. Para 2026 se definieron tres grandes bloques:

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Santiago del Estero

Chaco

Del 6 al 17 de julio

Córdoba

Jujuy

Mendoza

Entre Ríos

San Luis

San Juan

Santa Fe

Del 13 al 24 de julio

Corrientes

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

¿Cuándo terminan las clases en cada provincia?

El cierre del ciclo lectivo también presenta diferencias entre jurisdicciones:

Provincias que terminan el 17 de diciembre

Formosa

Provincias que terminan las clases el 18 de diciembre

CABA

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Provincias que terminan las clases el 22 de diciembre

Buenos Aires

Mendoza

Misiones

Provincias que terminan las clases el 23 de diciembre