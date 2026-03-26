Viajar en avión cada vez se vuelve más incómodo, ya que la mayoría de las aerolíneas en su afán de tener más ganancias cada vez más achica el espacio entre asientos para poder sumar más cantidad de lugares. Sin embargo, una de las aerolíneas más antiguas del mundo informó que ahora permitirá comprar asientos premium en clase turista o económica para poder transformar toda una fila en una confortable cama. United Airlines informó que ahora sus asientos podrán reclinarse completamente y transformarse en una especie de litera con almohadas para que los pasajeros puedan descansar mejor en vuelos de media y larga distancia. La novedad es que los asientos cama ya no serán solamente un lujo que se podían dar los pasajeros de la clase ejecutiva, sino que ahora lo podrán aprovechar también aquellos que compren pasajes de valores más económicos. “¿Conoces esa sensación cuando se cierra la puerta del avión y te das cuenta de que tienes toda la fila para ti solo? ¡Lo hemos hecho realidad!“, comenzó su comunicado la empresa de vuelos comerciales estadounidense. El servicios de United Relax Row incluye “tres asientos contiguos de United Economy con reposapiés ajustables que puedes subir o bajar para crear un espacio cómodo y plano para dormir, estirarte... lo que quieras”, asegura la compañía con más de 350 destinos en 70 países. Los nuevos asientos Relax Rox podrán fueron anunciados este 24 de marzo, pero recién se podrán solicitar en 2027. “United Relax Row estará disponible a partir del próximo año en más de 200 de nuestros aviones boeing 787 y boeing 777, cada uno con hasta 12 de estas nuevas filas”, precisa la empresa. Por su parte, la tecnología consiste en que los tres asientos de una fila ahora podrán tumbarse y convertirse en un sofá, el cual cuenta con apoyapiés ajustables, que pueden reclinarse y extenderse en un ángulo de 90 grados. Los pasajeros que compren los asientos reclinables tendrán también varios regalos por parte de United Airlines para disfrutar aún más de su vuelo y viajar lo más cómodos posible. Entre los adicionales incluye: Par de almohadas mullidas Según aclararon desde la aerolínea estadounidense, todos los asientos de United Economy de los aviones también contarán con a partir de 2027 con: Por último, todos los miembros de MileagePlus podrán usar internet WiFi gratis proveniente del proveedor satelital Starlink que, tal como indica la compañía, son los “más rápidos y confiables”.