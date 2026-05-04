Los bancos actualizan de forma periódica el límite de extracción de cada cliente para retirar efectivo de los cajeros automáticos. Las modificaciones responden al perfil de cada usuario y es clave conocerlos para evitar contratiempos a la hora de retirar efectivo de las terminales. Las entidades financieras publicaron los topes de retiro para sus clientes. En muchos casos puede ser modificado a través de las aplicaciones del homebanking o mediante los canales oficiales de atención al cliente. Los límites informados por los principales bancos son: Los especialistas en ciberseguridad recomiendan no imprimir el ticket del retiro de efectivo de los cajeros automáticos, ya que contiene datos relevantes sobre la transacción como el saldo de la cuenta y otras referencias vinculadas a las tarjetas. El riesgo está cuando se opta por descartar el comprobante en los cestos de basura aledaños a las terminales, ya que los delincuentes podrán acceder a datos sensibles que incrementan las posibilidades de fraude o robo de identidad. Los profesionales en seguridad advierten que puede ser data suficiente para el vaciamiento de cuentas y hasta la suplantación de identidad. El Gobierno estableció nuevos umbrales a partir de los cuales las entidades financieras deben informar a ARCA los movimientos de sus clientes. Desde 2026 los límites para las operaciones bancarias son las siguientes: