Desde febrero de este año se actualizó el sistema de Etiquetado de Eficiencia Energética para los electrodomésticos con el objetivo de simplificar la información a sus consumidores, lo que permitirá tomar mejores decisiones a la hora de elegir un producto. Cada vez que una persona planea incorporar un electrodoméstico a su hogar es importante ver el etiquetado informativo que detallará los requisitos y las capacidades del producto. En este sentido, la normativa que rige desde este año, realizó cambios en el Etiquetado de Eficiencia Energética para que la información sea más clara y precisa para el comprador. Lo primero que cambió fueron sus categorías como, por ejemplo “Plus”, “A+”, “A++” o “A+++”. En su lugar, se implementó una escala de la letra “A” hasta la “G”. Esto ayudará a evitar confusiones, ya que el anterior etiquetado hacía que se dificulte determinar cuál era el ahorro real de energía, que luego se traduce en mayor o menor cantidad de dinero en la boleta de luz. El “A” será para los electrodomésticos con rendimiento más alto, mientras que “G” para los de menor eficiencia. Cabe destacar que entre letra y letra, puede haber una cantidad significativa de consumo, es decir, entre la calificación “B” puede haber hasta un 20% más de consumo que uno “A”. Por esta razón se recomienda leer bien el etiquetado. Lo segundo que cambiará es que los productos tendrán un Código QR. Al ser escaneado por un celular se podrá acceder a la ficha técnica completa del producto y detalles que no entran en el soporte físico. Esto garantizará la transparencia total entre el vendedor y el comprador. Lo tercero que cambiará es la presentación de la información. En el etiquetado se reforzó la información visual con una banda central que detallará el consumo energético real, es decir, el electrodoméstico tendrá detallado por año, hora o ciclo, cuánta electricidad consume. En consecuencia, el comprador puede calcular cuánto gastará por ese producto. En conclusión, es una gran noticia para los que tienen planeado renovar su hogar con electrodomésticos nuevos, ya que tendrán la libertad de elegir mejor qué producto se adecua a sus requerimientos y, sobre todo, a su bolsillo.