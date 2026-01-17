Adiós a la aspiradora robot: así es el nuevo electrodoméstico que limpia la basura de toda tu casa sin esforzarte. Foto: Copilot IA

La limpieza de toda tu casa podría cambiar para siempre e incluso la aspiradora robot podría quedar en el olvido. Y es que una empresa china acaba de anunciar que inventó un nuevo electrodoméstico que se ocupará de todo el aseo del hogar.

Se trata del Roborock Saros Rover, el primer aspirador robótico del mundo con arquitectura rueda-pierna. Este revolucionario electrodoméstico presentado en el CES 2026 podría marcar el fin de la era de las aspiradoras robot tradicionales limitadas a un solo piso.

Adiós a la aspiradora robot: así es el nuevo electrodoméstico que limpia la basura de toda tu casa sin esforzarte. Foto: Roborock

¿Qué hace tan especial al Roborock Saros Rover?

A diferencia de los modelos convencionales que se desplazan sobre ruedas simples, el Saros Rover incorpora una innovadora arquitectura de dos ruedas-piernas impulsada por inteligencia artificial.

Cada “pierna” con rueda es capaz de subir y bajar de forma independiente, ejecutar pequeños saltos, realizar giros ágiles, frenar en seco y cambiar de dirección rápidamente.

Todo esto mientras mantiene el cuerpo del robot nivelado, imitando la movilidad humana de forma sorprendente. De esta manera, podrá subir y bajar escaleras, limpiar cada escalón, superar pendientes pronunciadas y umbrales multinivel y acceder a zonas que antes eran imposibles para un robot aspirador.

La innovadora tecnología de este robot aspiradora

El secreto está en la combinación perfecta de hardware y software, el cual posee sensores de movimiento avanzados, información espacial en 3D y algoritmos de IA que analizan el entorno en tiempo real.

El robot entiende perfectamente el terreno, reacciona con precisión milimétrica y mueve sus ruedas-piernas de manera coordinada, como si tuviera cerebro y piernas humanas.

En las demostraciones de CES 2026, el Saros Rover no solo subió escaleras sin problema, sino que también realizó pequeños bailes, saltos y movimientos que dejaron boquiabiertos a los asistentes.

¿Cuándo estará a la venta este producto?

Roborock aclara que el Saros Rover es un producto real en desarrollo, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada ni precio anunciado. Probablemente llegue al mercado en los próximos meses o años, y se espera que sea un modelo premium (similar o superior al precio de otros robots avanzados de la marca como el Saros Z70).

Sin embargo, su aparición puede significar el fin para los modelos limitados a superficies planas. El Roborock Saros Rover representa el siguiente gran salto en robótica doméstica: pasar de “limpiar el piso” a “limpiar toda la casa” de verdad, sin que tengas que mover un dedo, ni subir ni bajar escaleras con otra máquina.