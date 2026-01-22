Adiós a la freidora de aire

La freidora de aire, protagonista indiscutida de las cocinas en los últimos años, está dando paso a una nueva generación de electrodomésticos más versátiles y potentes que prometen no solo freír con poco o nada de aceite, sino también hornear, asar, deshidratar y cocinar comidas completas en un mismo equipo.

Esta tendencia que trajeron las freidoras de aires se intensifica en 2026 con dispositivos multifunción que combinan varias tecnologías en uno solo.

La evolución del mercado de pequeños electrodomésticos

La freidora de aire se consolidó como uno de los artefactos más populares de la cocina moderna gracias a su rapidez, practicidad y la capacidad de lograr comidas con menos grasa que los métodos tradicionales.

Sin embargo, la aparición de modelos multifunción integrados comienza a poner en discusión si este dispositivo seguirá siendo el “rey” de las cocinas.

Este nuevo segmento agrupa equipos con múltiples modos de cocción y que pueden reemplazar incluso a otros aparatos como el horno, la vaporera o la olla de cocción lenta.

El nuevo electrodoméstico que ofrece multifunción

La marca HDC lanzó el horno smart. Estos modelos más avanzados apuntan a ofrecer una experiencia completa de cocción con funciones que incluyen:

Freír con poco o sin aceite

Hornear pan, pizzas o pasteles

Asar carnes y vegetales

Deshidratar frutas y snacks

Cocción lenta y estofados

Saltear o dorar alimentos

Posibilidad de combinar programas automáticamente según receta

El nuevo electrodoméstico

Este horno inteligente HDC cuente con sistema de convección y 18 programas automáticos, capaz de preparar múltiples platos en un solo ciclo y con funciones duales simultáneas.

Cuáles son las ventajas frente a la clásica freidora de aire

Los aparatos multifunción modernos ofrecen varias ventajas que explican por qué están ganando terreno:

Mayor versatilidad: permiten cocinar todo tipo de platos, desde sopas hasta panadería y deshidratados.

Capacidad superior: suelen tener espacios más grandes que las freidoras tradicionales, aptos para cocinar para familias completas.

Tecnología de calentamiento uniforme: con convección y ajustes finos de temperatura para resultados más profesionales y consistentes.

Ahorro de espacio y energía: reemplazan varios equipos por uno solo, reduciendo el consumo y el desorden en la cocina.

Estas características hacen que esta nueva generación de electrodomésticos sea más atractiva que la freidora de aire tradicional.

Consejos antes de elegir uno de estos equipos

Si estás pensando en invertir en este tipo de electrodoméstico, tené en cuenta: