Cuando llega la factura de la luz, la mayoría de las personas suele pensar que el aumento está relacionado con los electrodomésticos más grandes del hogar. Sin embargo, hay un electrodoméstico chico, silencioso y muy común que puede hacer subir el consumo sin que lo notes: el decodificador de TV o dispositivo de streaming.

Este equipo suele quedar encendido todo el día, genera un gasto constante que se acumula mes a mes y todos los usuarios deberían considerarlo dentro de su consumo responsable de la energía.

¿Cuál es el electrodoméstico que impacta en la factura de la luz?

Se trata del decodificador de TV, presente en miles de hogares. Aunque el televisor esté apagado, el aparato sigue funcionando y consumiendo energía de manera permanente.

Por eso, puede convertirse en uno de los responsables ocultos de que la factura de la luz llegue más alta de lo esperado.

¿Por qué el decodificador consume electricidad todo el tiempo?

El decodificador no se apaga por completo. Mantiene conexiones activas, descarga actualizaciones y deja encendidas luces LED que indican que sigue en funcionamiento.

Este tipo de gasto se conoce como consumo en stand by, aunque en muchos casos el equipo nunca entra realmente en reposo.

¿Cuánta energía puede gastar un decodificador por mes?

Según estimaciones de organismos de energía, un decodificador puede consumir entre 15 y 40 watts de forma constante. A lo largo de un mes, ese gasto puede igualar o superar al de otros electrodomésticos que se usan solo algunas horas por semana.

Si además se suman routers, consolas o barras de sonido, el impacto en la factura de la luz puede ser aún mayor.

¿Por qué este consumo pasa desapercibido en la factura de la luz?

El problema es que se trata de un consumo silencioso. No se percibe en el uso diario y muchas veces no se asocia al aumento del gasto eléctrico. Sin embargo, al funcionar las 24 horas, el consumo se acumula y termina reflejándose en la factura mensual.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se puede reducir el gasto de luz en casa?

La solución es simple y no implica dejar de usar el servicio, sino: