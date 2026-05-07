Mantener los cristales impecables suele ser una de las tareas más tediosas del hogar. Entre productos caseros, paños y marcas difíciles de eliminar, muchas personas buscan alternativas más prácticas y rápidas para limpiar ventanas, espejos y mamparas sin esfuerzo. En ese contexto, Lidl lanzó en España un nuevo limpiacristales recargable de la marca SilverCrest que promete dejar las superficies brillantes y sin rastros de agua. El dispositivo ya acumula una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas y el 94% de los clientes asegura recomendarlo. El nuevo limpiacristales recargable fue diseñado para facilitar la limpieza de superficies de cristal y espejos, aunque también puede utilizarse sobre azulejos, mamparas de ducha y otras superficies lisas. El aparato incorpora un sistema de aspiración eléctrica que elimina el agua sucia mientras se limpia, evitando el goteo y las marcas que suelen quedar con los métodos tradicionales. Además, funciona con una batería de iones de litio de 3,7 V y 2200 mAh, ofreciendo una autonomía aproximada de 40 minutos. El producto incluye una boquilla de aspiración de 28 centímetros de ancho, una botella pulverizadora de 360 ml, dos mopas de microfibra lavables y un cable USB-A a USB-C para la carga. El limpiacristales tiene un precio de 21,99 euros y actualmente se encuentra disponible para compra online a través de la tienda oficial de Lidl. De ese modo, los usuarios pueden adquirirlo directamente desde la web de la cadena, donde también se detallan sus especificaciones técnicas, accesorios incluidos y condiciones de entrega. Las opiniones de quienes ya probaron el electrodoméstico destacan principalmente la facilidad de uso, la ligereza del aparato y los resultados sin marcas. Una de las compradoras comentó: “Recomiendo este producto, fácil de usar, mis ventanas nunca han estado tan limpias, al tener fibromialgia no es fácil limpiar los azulejos y los ventanales, el aparato es muy ligero”. Otro usuario señaló: “Excelente relación calidad-precio. Estoy muy satisfecho con mi compra. Funciona a la perfección. No deja marcas”. También hubo quienes admitieron haber dudado antes de utilizarlo. “Al principio era un poco escéptico. Pero después de limpiar las primeras ventanas, quedé encantado. Es increíblemente fácil de usar y limpiar es pan comido. Ahora limpiar ventanas es realmente divertido”, expresó otro cliente satisfecho.