El mercado de los electrodomésticos de cocina sigue evolucionando y propone alternativas cada vez más versátiles para simplificar las comidas diarias. En este contexto, Lidl apuesta en España por un nuevo concepto que promete desplazar a las freidoras de aire tradicionales gracias a su diseño innovador y mayor capacidad. Se trata de la freidora de aire caliente vertical doble, un equipo que no solo amplía el volumen de cocción, sino que incorpora funciones inteligentes para preparar dos platos de forma simultánea. Con múltiples programas y control independiente, este producto busca optimizar tiempos y resultados en la cocina. Este electrodoméstico presenta un formato de cajón vertical con doble cesta, lo que permite cocinar en dos zonas independientes al mismo tiempo. Cada compartimento cuenta con su propio control, lo que facilita preparar diferentes recetas sin mezclar sabores ni tiempos. Gracias a su pantalla LED con botones y mando giratorio, el manejo es intuitivo y permite seleccionar entre siete programas automáticos: Reheat, Dehydrate, Air Fry, Roast, Prove, Bake y Ultra Crisp. El sistema funciona mediante aire caliente de alta potencia (2470 W), lo que permite cocinar sin necesidad de añadir aceite o grasa adicional, manteniendo una preparación más saludable. La freidora de aire caliente vertical doble de Lidl tiene un precio de 59,99 euros, posicionándose como una opción competitiva dentro de su categoría por su capacidad y funciones avanzadas. Actualmente, el producto figura como “próximamente disponible” en la tienda online, con opción de activar un aviso para recibir notificaciones cuando vuelva a estar en stock. También se podrán consultar productos similares dentro del catálogo digital de la cadena. Gracias a su tecnología de aire caliente, las freidoras de aire permiten preparar comidas crujientes y deliciosas utilizando muy poco aceite, lo que se traduce en platos más ligeros y saludables para el día a día. Otro de sus grandes beneficios es la facilidad de uso. Con controles intuitivos y programas preestablecidos, cocinar resulta rápido y sencillo, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. La limpieza también es un punto fuerte de estos electrodomésticos. Sus piezas desmontables son aptas para lavavajillas, lo que reduce el esfuerzo después de cocinar. Incluso se puede utilizar papel de horno para mantener las bandejas más limpias y facilitar aún más el mantenimiento. Por último, destacan por su gran capacidad y versatilidad, ideales tanto para el uso diario como para ocasiones especiales. Todo esto, sumado a su excelente relación calidad-precio, posiciona a las freidoras de aire de Lidl como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores.