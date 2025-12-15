Los conductores que circulan por la localidad de Martínez, en el partido de San Isidro de la provincia de Buenos Aires, deberán prestar atención a los nuevos cambios viales. La Municipalidad anunció la modificación del sentido de dos calles muy transitadas, que ahora serán de mano única. El objetivo es mejorar la seguridad vial, ordenar el estacionamiento y reducir la congestión.

¿Qué calles cambiaron de sentido en Martínez?

El Municipio implementó una reconfiguración vial que afecta a Diagonal Tucumán y Diagonal Salta. Le medida busca optimizar el tránsito y disminuir maniobras riesgosas.

Además, los cambios impactan en el recorrido de la línea 343 en sentido hacia Martínez, específicamente en el tramo entre Monteagudo y Sargento Cabral. A partir de ahora, el colectivo circulará por Diagonal Tucumán, Rodríguez Pela y San Lorenzo, para luego continuar con su recorrido habitual.

Nuevos sentidos de circulación:

Diagonal Tucumán

Entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero: sentido suroeste.

Entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe: sentido noreste.

Entre Juncal y Córdoba: sentido suroeste.

Diagonal Salta

Entre Rodríguez Peña y Monseñor Larumbe: sentido noroeste.

Municipalidad de San Isidro

¿Por qué se implementó este cambio?

La Subsecretaría de Movilidad realizó tareas de demarcación horizontal, instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores para garantizar la correcta implementación. Con esta medida se busca: