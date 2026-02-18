Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que realizarán obras en uno de los accesos más importantes de la autopista Buenos Aires - La Plata. Las reformas apuntan a reordenar el intenso tráfico que se genera en horas pico y reforzar la seguridad vial para los conductores. La empresa Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) aprobó la licitación de las obras en el distribuidor diagonal 74, principal conector de La Plata con la autopista. La inversión estimada rondará los u$s 2 millones, que serán financiados con fondos propios y tendrán un plazo de ejecución de 5 meses. Durante los trabajos se garantizará la circulación de autos para minimizar el impacto en los accesos en La Plata y Ensenada. Las reformas contemplarán: AUBASA informó que realizarán obras de ampliación en la autopista Buenos Aires - La Plata para aliviar la congestión generada por el ingreso y egreso de autos en hora pico. Se construirá un nuevo carril en sentido a La Plata desde el Acceso Sudeste hasta la estación de peaje de Hudson. El proyecto tendrá un plazo de ejecución en dos tramos, uno de 12 meses y otro de 15. Los trabajos comenzaron en noviembre y desde la empresa prevén realizar un proyecto simétrico para el otro sentido de circulación.