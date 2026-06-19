VTV al día en 2026: a cuánto asciende la multa por circular sin la documentación correspondiente en CABA y provincia de Buenos Aires

En esta noticia Cuánto cuesta la VTV en CABA en junio 2026

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La norma adhiere a los cambios impulsados por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación.

El nuevo esquema modifica los plazos para la primera inspección de los autos particulares. A partir de la reforma, la primera VTV deberá realizarse a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro años que rigen hasta el momento.

La vigencia de la oblea también se extiende. Los vehículos de hasta diez años de antigüedad tendrán una validez de dos años entre cada control. Recién al superar esa antigüedad, la revisión volverá a ser anual.

Otro de los puntos centrales del cambio es la ampliación de los lugares donde podrá hacerse el trámite. Hasta ahora, la verificación solo se realizaba en plantas autorizadas específicamente por el Gobierno porteño para esa actividad.

Con la nueva normativa, también podrán prestar el servicio talleres particulares, concesionarias oficiales, importadores y centros de verificación que hoy revisan vehículos de transporte de carga. Todos deberán cumplir requisitos técnicos previos.

Para eso, los establecimientos deberán inscribirse en un Registro Único de Talleres Habilitados. La inscripción se gestiona en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con una declaración jurada que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Impiden todas las VTV a los conductores que posean este elemento prohibido en su auto (foto: archivo)

La reforma habilita además un esquema de libre competencia para fijar las tarifas del servicio. El valor de la verificación incluye la emisión del certificado y la oblea identificatoria correspondiente.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron que el objetivo es simplificar el trámite y ampliar la oferta disponible para los conductores. La medida busca reducir los tiempos de espera sin resignar los controles de seguridad vial.

La normativa mantiene la exención del pago de la VTV para determinados grupos. Quedan comprendidos los jubilados, pensionados y mayores de 65 años, junto con las personas con discapacidad titulares de un vehículo.

Si el titular tiene más de un vehículo, la exención se aplica sobre una sola unidad. La verificación, de todos modos, sigue siendo obligatoria dentro de los plazos correspondientes para todos los conductores.

La adhesión porteña se da en un contexto de implementación dispar en el resto del país. La provincia de Buenos Aires, en contraste, confirmó que no adoptará la reforma nacional y mantendrá su esquema vigente de control vehicular.

Se despide la VTV: el Gobierno decidió que todos los vehículos de esta lista no deberán realizar la verificación en 2026 (foto: archivo).

Cuánto cuesta la VTV en CABA en junio 2026

Mientras avanza la adecuación a la nueva normativa, el esquema vigente en la Ciudad continúa operando bajo las reglas actuales.

Los autos particulares deben verificarse a los cuatro años de antigüedad o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Según la última actualización tarifaria, el costo de la VTV para autos asciende a $ 96.968 durante junio. Para las motos, el valor del trámite es de $ 36.459.

Circular sin la VTV vigente constituye una infracción de tránsito. La multa por no contar con la verificación equivale a 400 Unidades Fijas, lo que representa $ 379.600 al valor actual de cada UF.