En la primera conferencia de prensa del año, el Gobierno comunicó un conjunto de medidas con el propósito de avanzar en una reforma estructural. Entre las disposiciones, informó sobre modificaciones que se implementarán en las Leyes de Discapacidad y Educación Superior, lo que resultará en que un porcentaje de beneficiarios no reciba incrementos en su prestación social. El Gobierno anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación. Por tales motivos, el Jefe de Gabinete de Ministros anticipó que “van a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”. “El Gobierno anterior nos dejó un estado fundido sin condiciones para hacer frente a la montaña de salarios públicos y a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, denunció Adorni, en conferencia de prensa. En esta línea, sostuvo que las leyes mencionadas vienen a traer una misma lógica de “repartir plata que no hay y forzarnos a emitir”. “Nos conducen a fundirnos solo en la pobreza”, apuntó. El plan oficial contempla una serie de controles para evaluar si los beneficiarios siguen cumpliendo con las condiciones que dieron origen al cobro de la pensión. En el caso de las PNC por discapacidad, uno de los ejes principales será la revisión médica. Esto implica que muchos titulares podrán ser convocados a presentar documentación actualizada o a realizar evaluaciones de salud que acrediten su situación. Para conservar la PNC, es fundamental cumplir con ciertos criterios básicos: En caso de detectarse inconsistencias o incumplimientos, el beneficio puede ser suspendido o dado de baja. El nuevo esquema responde a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). A partir de ahora, las prestaciones cambiarán su denominación a Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El proceso de conversión de oficio abarca todas las pensiones concedidas por la antigua ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) antes del 22 de septiembre de 2025. La medida, publicada en el Boletín Oficial, no solo conlleva un cambio de registro, sino que también implica una instancia de verificación y auditoría sobre miles de beneficiarios. El Gobierno nacional formalizó el inicio del proceso de conversión de oficio de todas las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad otorgadas antes de septiembre de 2025. Puntos clave de la medida: