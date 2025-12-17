En esta noticia <b>Guerra comercial y recursos estratégicos</b>

París fue sede de la conferencia anual organizada por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), que reunió a más de 70 líderes mundiales del ámbito económico, financiero y político. El encuentro convocó a responsables de la toma de decisiones a nivel global para analizar los principales desafíos de la agenda internacional, en un escenario atravesado por la incertidumbre económica y geopolítica.

Los ejes centrales del debate incluyeron tópicos como las finanzas sostenibles, la inteligencia artificial, la soberanía industrial, la transición energética y la cooperación internacional. Bajo el lema “Prosperar en la incertidumbre”, el foro buscó generar un espacio de intercambio directo entre altos ejecutivos, funcionarios y referentes empresariales.

Entre los disertantes se destacó la participación de José Luis Manzano, quien puso el foco en el interés que despierta la Argentina en el escenario internacional. “ Es una conferencia muy importante y para nosotros es una oportunidad para decir qué tenemos para aportar y qué esperamos del mundo ”, señaló durante su exposición.

Manzano remarcó que el país cuenta con condiciones que resultan atractivas para la inversión. “ Creo que Argentina tiene lo que el mundo necesita, en un lugar pacífico, donde hay condiciones para inversión . El gobierno nacional y las provincias están haciendo todo lo que pueden para atraer la inversión ”, afirmó.

En ese sentido, destacó el capital humano como uno de los principales activos. “ Tenemos los ‘cerebros’ calificados, la mano de obra calificada. Así que yo creo que tenemos una ventana que tenemos que capturar. Es una gran oportunidad para nuestro país ”, agregó.

IEFA

El análisis de Manzano también abordó las tensiones que atraviesan al comercio internacional. Según explicó, existe una “ gran preocupación por la guerra comercial, por la aparición de tarifas, prohibiciones y barreras no tarifarias ”, un fenómeno que impacta en las decisiones de inversión y en la reorganización de las cadenas globales de valor.

En ese contexto, subrayó que el mundo tomó mayor conciencia de su dependencia en materia de tierras raras y minerales estratégicos, en particular litio y cobre. “Ahí Argentina tiene mucho para ofrecer. Ahí está la oportunidad para Argentina”, destacó.

Al evaluar el escenario internacional, Manzano sostuvo que el contexto actual resulta favorable para el país. “ Si los Estados Unidos y Europa quieren ‘catch up’, quieren recuperar esta carrera en la que vienen muy detrás en materia de tierras raras, la oportunidad para Argentina es gigante ”, afirmó.

Según explicó, ese proceso de búsqueda de alternativas y proveedores estratégicos es uno de los motivos centrales de su participación en la conferencia. “Es uno de los motivos centrales por los que estoy acá”, concluyó.

Reconocida por su entorno exclusivo y su prestigio, la Conferencia de París del IEFA se consolidó como un espacio de intercambio directo entre líderes empresariales y responsables de la toma de decisiones a nivel mundial.

El encuentro reunió a un selecto grupo de directores ejecutivos e inversores, con el objetivo de analizar oportunidades, riesgos y estrategias en un escenario global marcado por la incertidumbre y los cambios estructurales en la economía internacional.