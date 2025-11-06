Las personas que cambien de domicilio dentro de Mendoza ya no estarán obligados volver a hacer la licencia de conducir

La modificación fue aprobada en el recinto legislativo provincial y apunta a reducir trámites innecesarios y agilizar la gestión administrativa en los municipios.

Hasta ahora, cualquier persona que se mudaba dentro del territorio provincial tenía un plazo de 90 días para actualizar el domicilio en el carnet.

Si no lo hacía, debía rendir nuevamente el examen de manejo. Con la nueva normativa, esa exigencia desaparece.

Qué pasa con la validez del carnet

La licencia de conducir seguirá siendo válida hasta la fecha de vencimiento original, sin importar el municipio en el que resida el titular.

Esto significa que el cambio de domicilio ya no afectará la vigencia del documento, siempre que se mantenga dentro de la misma provincia.

Este ajuste busca unificar criterios con el sistema nacional de licencias, que ya contempla la validez interjurisdiccional en varios casos, especialmente para conductores profesionales.

¿Por qué se tomó esta decisión?

La medida responde a la necesidad de evitar trámites repetitivos, aliviar la carga de trabajo de los municipios y mejorar la experiencia del ciudadano.

Además, se alinea con las reformas recientes impulsadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que promueven la simplificación de procesos y la descentralización de la gestión pública.

Con este cambio, se espera que los municipios puedan optimizar recursos, reducir tiempos de espera y concentrarse en tareas más relevantes para la seguridad vial.

¿Qué deben tener en cuenta los conductores?

Aunque ya no será obligatorio renovar el carnet por cambio de domicilio, es importante que los datos personales estén actualizados en el sistema.

Esto facilita la comunicación con las autoridades y evita inconvenientes en caso de infracciones o trámites judiciales.

Además, los conductores deben seguir respetando los plazos de renovación establecidos por la licencia original, y cumplir con los requisitos habituales al momento de renovar: apto médico, curso de seguridad vial y documentación vigente.