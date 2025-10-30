La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Morelos anunció un descuento del 50% en la emisión y renovación de licencias de conducir con vigencia de cinco años. Dicho beneficio está disponible tanto para automovilistas como para motociclistas.

La iniciativa forma parte de un acuerdo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo estatal, y estará disponible por tiempo limitado para todos los habitantes del estado.

Por este motivo, se sugiere prestar atención a las condiciones impuestas por las autoridades. Conoce además los requisitos obligatorios para obtener el documento.

El Infonavit otorga 160,000 pesos a todos los trabajadores con Afore: el requisito es cotizar en el IMSS

¿Dónde se hace el trámite de la licencia de conducir?

El trámite debe realizarse en los módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ubicados en distintos municipios. Entre las principales sedes se encuentran:

Cuernavaca: centro de Atención Principal, Avenida Morelos No. 123, Colonia Centro (lunes a viernes, de 8 a 15).

Cuautla: delegación Oriente, Calle Galeana S/N, Colonia Centro.

Jiutepec y Temixco: módulos auxiliares en plazas comerciales como Plaza Centenario.

Otras localidades: unidades móviles que recorrerán comunidades como Tetela del Volcán y Coatetelco, según los avisos publicados en redes oficiales.

En caso de querer aprovechar el descuento del 50%, los conductores tendrán tiempo de gestionar el documento hasta el 30 de noviembre de 2025.

El costo final de las licencias con descuento es de 428.85 pesos para automovilistas y 374.57 pesos para motociclistas. Los precios originales eran de 857.70 y 749.13 pesos, respectivamente.

¿Qué necesito para sacar mi licencia de manejo en México?

Para obtener una licencia de conducir en México, es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Pago correspondiente por derechos, el cual debe emitir la Secretaría de Hacienda

En el caso de quienes la tramitan por primera vez, también deben aprobar un examen teórico y, en algunos estados, una evaluación práctica.

Cabe señalar que los requisitos pueden diferir según la entidad federativa, por lo que se recomienda revisar la información oficial del lugar donde se realizará el trámite.

Adiós a la Ley 73 del IMSS: la Suprema Corte avaló el embargo a los pensionados que cumplan esta condición

¿Qué preguntan en el examen teórico de conducir México?

El examen teórico para obtener la licencia de conducir evalúa los conocimientos sobre ciertos conceptos:

Reglamento de Tránsito

Señales viales

Límites de velocidad

Prioridades de paso

Sanciones por infracciones

Conducción segura

Mantenimiento básico del vehículo