No todas las licencias cumplen con los requisitos necesarios para ser aceptadas por la Transportation Security Administration (TSA).

Muchos acostumbran usar la licencia de conducir para identificarse al momento de viajar y lo cierto es que no todas cumplen con los requisitos necesarios para ser aceptadas por la Transportation Security Administration (TSA).

Se trata del sistema de REAL ID que ya tiene vigencia en todo Estados Unidos. La mayoría ya tiene actualizada su licencia de conducir pero aún quedan varios ejemplares que no llegan a cumplir con esta condición para ser aceptada a la hora de viajar.

Se trata del sistema de REAL ID que ya tiene vigencia en todo Estados Unidos ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

El Gobierno confirmó que estas licencias perdieron toda la validez que tenían: ¿Qué requisito deben cumplir ahora?

Las licencias de conducir e identificaciones estatales dejaron de ser válidas para pasar los controles de seguridad de la TSA a partir de mayo de 2025 porque no son compatibles con REAL ID. Esto significa que ya no se podrá usar para abordar vuelos locales.

Para saber si tu licencia es compatible con REAL ID, se debe poder ver una estrella en la parte superior de la tarjeta, aunque el diseño puede variar según el estado que la haya emitido.

¿Qué otros documentos sirven para viajar?

Para viajes domésticos, la TSA acepta los siguientes documentos federales:

Pasaporte estadounidense (el único aceptado para viajes internacionales)

Tarjeta pasaporte

Tarjeta de viajero confiable ( Global Entry, Nexus, SENTRI)

Tarjeta de residencia permanente

Identificación militar

Licencias de conducir mejoradas (Enhaced Driver’s License)

¿Cómo conseguir una licencia de conducir compatible con REAL ID?

Para poder tramitar una licencia de conducir compatible con REAL ID es necesario poder presentar:

Una prueba de identidad como pasaporte o certificado de nacimiento

Número de seguro social

Comprobante de residencia

Prueba de presencia legal en Estados Unidos en el caso de migrantes

La gestión se realiza la oficina del DMV del estado que corresponda.