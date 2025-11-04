Estados Unidos aplica controles sobre las licencias de conducir, y quienes no puedan probar un requisito específico corren el riesgo de ver su documento suspendido o cancelado. Las autoridades estatales advirtieron que las medidas ya están en marcha en todo el país.

El ajuste busca garantizar que todos los conductores cumplan con las normas médicas exigidas por los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV).

Sin la documentación correspondiente, este tipo de identificación puede ser revocada sin previo aviso y el permiso para circular quedará inhabilitado hasta nuevo examen.

¿Por qué Estados Unidos puede suspender una licencia de conducir?

La suspensión se aplica cuando una persona no puede acreditar su capacidad visual. En la mayoría de los estados, el requisito mínimo para conservar la licencia es una agudeza visual de 20/40 en el mejor ojo, con o sin lentes. Si el resultado es inferior, el DMV puede restringir el permiso o directamente cancelarlo .

Los controles se basan en un estándar médico nacional, aunque cada estado mantiene sus propios límites. La medida afecta tanto a quienes buscan renovar como a quienes ya poseen una licencia vigente y no han presentado la certificación correspondiente.

Ejemplos de requisitos estatales:

California: exige visión 20/40 en ambos ojos o 20/70 en uno.

Florida: mínimo 20/40 y campo visual de 130°.

Nueva York: 20/70 y 140° horizontales.

Texas: 20/50, con restricciones diurnas si hay menor agudeza.

¿Qué deben probar los conductores para no perder la licencia?

Para evitar que Estados Unidos suspenda las licencias de conducir, los conductores deben presentar un examen visual actualizado ante su DMV local. Si no lo hacen, el sistema puede cancelar automáticamente la licencia hasta recibir la evaluación médica completa.

Los mayores de 65 años enfrentan controles más estrictos. En estados como Utah o Michigan, deben renovar su prueba de visión cada cinco años. Otros, como Illinois o Minnesota, permiten el uso de ayudas ópticas especiales —como lentes telescópicos—, pero bajo condiciones de conducción limitadas y con seguimiento médico.

Para evitar la suspensión: