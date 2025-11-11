La Licencia Nacional de Conducir es el documento esencial para manejar en todo el país. En la Provincia de Buenos Aires, el trámite se realiza en los Centros Emisores de Licencias (CEL) del municipio donde figura el domicilio en el DNI.

A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber para iniciar el proceso, evitar errores y circular sin inconvenientes.

¿Qué trámites podés hacer en los CEL?

Los municipios habilitados permiten gestionar distintos tipos de licencias:

Original : para quienes sacan el registro por primera vez o lo tienen vencido hace más de 90 días. Durante los primeros 6 meses, se debe circular como conductor principiante.

Renovación : si la licencia está vigente o vencida hace menos de 3 meses.

Reemplazo : por cambios en los datos personales o de jurisdicción.

Ampliación : para sumar nuevas categorías de vehículos.

Duplicado: en caso de robo, pérdida o deterioro del carnet.

Requisitos obligatorios para iniciar el trámite

Para cualquier tipo de gestión, es necesario cumplir con los siguientes puntos:

Saber leer y escribir.

Presentar DNI vigente con fotocopia.

Abonar las tasas municipales e infracciones con sentencia firme.

Contar con el CENAT y el CEPAT pagos.

Llevar la licencia anterior (si aplica) o denuncia por extravío.

No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Aprobar los exámenes psicofísicos y, si corresponde, estudios médicos adicionales.

Realizar el curso de Educación Vial y aprobar los exámenes teórico y práctico (solo para principiantes).

Requisitos especiales

Menores de edad : con 17 años se puede tramitar para auto o camioneta con autorización de ambos padres. A los 16, solo para ciclomotores.

Licencia profesional: se exige tener más de 21 años, contar con categoría B con al menos un año de antigüedad, y aprobar pruebas específicas.

¿Cuánto cuesta sacar el registro en PBA?

Los valores varían según el tipo de trámite. A noviembre de 2025, los montos base son:

Original, renovación o reemplazo:

CENAT: $ 6.800

CEPAT: $ 804

Tasa provincial: $ 1.276,50

Tasa municipal: depende del municipio

Duplicado o triplicado:

CENAT: $ 6.800

CEPAT: $ 804

Tasa provincial: $ 2.154

Tasa municipal: variable

El pago se realiza antes del trámite y no garantiza la obtención del carnet, sino el acceso al proceso de evaluación.

Multas por conducir sin licencia en PBA

Desde el 1° de noviembre de 2025, la Unidad Fija (UF) cuesta $ 1.711. Las sanciones por infracciones relacionadas con la licencia son: