El Gobierno anunció un amplio despliegue de recursos para asistir a los miles de habitantes afectados por las graves inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Manuel Adorni y Patricia Bullrich presentaron en Casa Rosada el plan de emergencia que se implementará a través de la Agencia Federal de Emergencias.

“El equipo del Gobierno está ocupándose de los bonaerenses”, aseguró el jefe de Gabinete durante la conferencia de prensa. Las medidas buscan dar respuesta inmediata a la crítica situación que atraviesan productores agropecuarios, trabajadores rurales y familias que quedaron aisladas por la emergencia hídrica.

La ministra de Seguridad, en tanto, explicó que el operativo permitirá “abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”. La ministra atribuyó la crisis a una acumulación histórica de lluvias que golpeó duramente la zona productiva de la provincia.

El Gobierno instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde el director de la AFE, Santiago Hardie, coordinará mañana el trabajo con los intendentes de 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares. Desde allí se dirigirán las tareas de asistencia en toda la región afectada.

Vialidad Nacional enviará maquinaria pesada para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, junto con camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. El objetivo prioritario es restablecer la transitabilidad de los caminos rurales que conectan a las poblaciones aisladas.

El Ministerio de Defensa sumará al operativo máquinas viales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estos equipos realizarán movimientos de suelo, limpiarán drenajes y cunetas, e instalarán puentes provisorios en los caminos más dañados por las inundaciones.

Las fuerzas federales desplegarán camiones y personal especializado para garantizar la conectividad en las zonas donde permanecen familias sin posibilidad de evacuación. Estas unidades realizarán tareas de asistencia directa a la población afectada.

Bullrich enfatizó el compromiso del Gobierno con los productores agropecuarios y anunció que “el sábado los ministros van a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”. La funcionaria subrayó que “el Estado Nacional ha definido estar al lado de la gente” en esta crisis.

El operativo integral combina recursos de diferentes áreas del Estado para dar una respuesta rápida y coordinada ante la emergencia que afecta a una de las principales zonas productivas del país.