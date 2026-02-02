El proceso de sucesión en Argentina está regulado por el Código Civil y Comercial, que determina los requisitos y etapas necesarias para que los bienes de una persona fallecida sean entregados a sus herederos, ya sea conforme a su voluntad o según lo que dispone la ley.

Sin embargo, incluso cuando existe testamento, este puede ser declarado inválido. En esos casos se activa la sucesión intestada, el mecanismo legal que garantiza los derechos de los herederos legítimos mediante un sistema de asignación de bienes que prioriza a los parientes más cercanos.

¿Cómo se reparte la herencia en Argentina?

El CCyC establece dos formas de sucesión :

Por testamento : ocurre cuando el fallecido dejó un testamento válido que expresa su voluntad sobre la repartición de los bienes. Es limitada por la legítima hereditaria, la cual garantiza una porción mínima a quienes son considerados herederos forzosos como hijos, padres y cónyuge.

Sucesión intestada: aplica cuando no hay testamento, es inválido o no abarca todos los bienes. La ley será la encargada de determinar quiénes reciben los bienes y cómo se reparte la herencia.

¿En qué casos se considera inválido un testamento?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado inválido por las siguientes razones:

Por tener defectos de forma.

Por violar una prohibición legal.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Sucesión intestada: ¿cómo se reparte la herencia?

En caso de una sucesión intestada, el artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento:

Descendientes : tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes : heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge : hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales: heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

En caso de que no haya herederos ni legatarios, la herencia se declara vacante y pasa a manos del Estado. Si se reclama la herencia posteriormente, se deberá iniciar un proceso llamado petición de herencia y aceptar los bienes en el estado que se encuentren.

Sucesión en Argentina: pasos a seguir

El proceso de sucesión deberá realizarse en los tribunales frente a un juez a través de los siguientes pasos: