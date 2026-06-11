Fin de la normativa de Sucesiones: se elimina el testamento y los cónyuges se convierten en primeros herederos. Foto (IA)

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En Colombia, la Ley de Sucesiones determina cómo se distribuyen los bienes de una persona tras su fallecimiento. Si existe un testamento válido, este documento tiene prioridad sobre cualquier otra modalidad de herencia. No obstante, un juez tiene la facultad de declarar su invalidez si se determina que el testador no poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

En estas circunstancias, la herencia será administrada bajo el régimen de sucesión intestada, donde la ley establece quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar las disposiciones que el fallecido pudo haber dejado en su testamento.

¿En qué casos se puede anular un testamento?

Es fundamental considerar que, en el contexto de la validez de un testamento en Colombia, este puede ser declarado inválido si se evidencia que el testador:

Frente a cualquiera de estas situaciones, los tribunales tienen autoridad para declarar inválido el testamento y ordenar la distribución de la herencia conforme al régimen de sucesión intestada.

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

al momento de su redacción. Actuó bajo coacción, engaño, amenazas o influencia indebida de terceros.

indebida de terceros. No cumplió con los requisitos legales relacionados con la forma y autenticidad que exige la ley.

Ley de Sucesiones en Colombia: Testamento y Sucesión Intestada en la Distribución de Bienes (foto: archivo).

Sin testamento: consecuencias en la sucesión intestada

En ausencia de un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan conforme a las normas de la sucesión intestada. Esta regulación se encuentra contemplada en el Código Civil, que establece un orden jerárquico de herederos:

Los descendientes, como hijos y nietos, tienen prioridad en la herencia.

Si no hay descendientes, los ascendientes, es decir, padres y abuelos, serán los herederos legítimos.

En todas las situaciones, el cónyuge o compañero(a) permanente interviene en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según sea pertinente.

o interviene en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según sea pertinente. Si ninguna de las categorías anteriores existe, los bienes se repartirán entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Qué pasa si se anula un testamento: efectos en la herencia

En situación de anulación de un testamento, la voluntad expresada por el difunto pierde su validez y la distribución de los bienes se realizará de acuerdo con lo estipulado por la legislación.

Esta circunstancia puede propiciar conflictos entre los familiares, particularmente cuando el documento incluía cláusulas que otorgaban beneficios específicos a ciertas personas.

Por consiguiente, resulta fundamental que las partes involucradas en un proceso sucesorio busquen orientación jurídica, para asegurar que la distribución del patrimonio se efectúe conforme a lo que determina la legislación colombiana.