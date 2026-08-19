Seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real británica, el príncipe Harry y Meghan Markle preparan un inesperado regreso al Reino Unido. La decisión marca un nuevo capítulo para los duques de Sussex y vuelve a poner en el centro de la escena las tensiones que mantienen con otros integrantes de la Corona.

La pareja se instalará nuevamente en Gran Bretaña junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, aunque no retomarán sus funciones oficiales como miembros de la realeza. El regreso está previsto para finales de agosto y será por una estancia de larga duración.

Harry y Meghan regresan a Gran Bretaña con sus hijos

Los Sussex encontraron una residencia privada en el Reino Unido, que no pertenece a la Corona, aunque todavía no trascendió si se trata de una propiedad que compraron o que alquilarán. Sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, comenzarán su educación en el país a partir de septiembre.

La familia no abandonará su mansión de 14 millones de dólares en Montecito, California, ni su residencia en Portugal. Según trascendió, el regreso se produce después de que Harry y Meghan se reunieran con el rey Carlos y la reina Camilla durante su visita al Reino Unido en julio.

Qué pasará con Harry dentro de la familia real

El regreso no significa que Harry vuelva a ejercer tareas oficiales. Los duques de Sussex no formarán parte activa de la Familia Real ni recibirán dinero del erario público, mientras que Harry tampoco desempeñará funciones oficiales durante su permanencia en el país.

La decisión, sin embargo, vuelve a abrir interrogantes sobre el denominado Acuerdo de Sandringham, firmado en 2020 tras el llamado “Megxit”, que estableció las condiciones bajo las cuales Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales y comenzaron a desarrollar actividades privadas.

El conflicto que todavía divide a Harry y William

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la relación entre Harry y su hermano, el príncipe William, que continúa profundamente fracturada. Según las fuentes citadas, ambos llevan años sin hablarse y William y Kate se sienten traicionados por las revelaciones realizadas por Harry en sus memorias y entrevistas.

Aunque Harry comenzó a tender puentes con su padre, reconstruir su relación con William será una de las tareas más complejas de esta nueva etapa. Las fuentes también señalan que el rey Carlos ve con buenos ojos la posibilidad de pasar más tiempo con su hijo y sus nietos en un ámbito privado.

Por qué Harry decidió volver al Reino Unido

Harry manifestó en distintas oportunidades que extrañaba Gran Bretaña y que quería que sus hijos conocieran la vida y la cultura británicas. También expresó su deseo de recomponer el vínculo con su familia.

Sin embargo, la seguridad continúa siendo uno de los principales puntos de incertidumbre. Harry había sostenido anteriormente que no consideraba seguro regresar al Reino Unido con su esposa e hijos y mantiene una disputa judicial por la posibilidad de recuperar una escolta armada permanente.

Cuánto tiempo se quedarán Harry y Meghan

Por el momento, no existe una confirmación sobre cuánto tiempo permanecerá la familia en Gran Bretaña. El diario británico The Sun planteó que podrían quedarse mientras Archie y Lilibet cursen sus estudios en el país, aunque se trata de una especulación.

Tampoco fueron revelados públicamente el domicilio de la familia ni la escuela a la que asistirán los niños, debido a cuestiones de privacidad y seguridad. El regreso, de todos modos, representa un nuevo escenario para Harry, Meghan y el resto de la familia real británica.