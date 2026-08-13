La Casa Real británica publicó la declaración de impuestos del rey Carlos III correspondiente a los períodos 2023-2024 y 2024-2025, un gesto financiero inédito. La medida busca transparentar el uso del erario público ante las recientes presiones políticas del Reino Unido.

El tesorero real, James Chalmers, argumentó que “el sistema subyacente es claro en principio, estructurado en ley y refinado con el tiempo para garantizar que el Monarca sirva con independencia y responsabilidad”. La decisión marca un precedente histórico en la Corona británica ahora bajo el reinado de Carlos III.

Los monarcas del Reino Unido. The Royal Family

Asimismo, las autoridades explicaron que este informe integral sobre los activos reales servirá para resguardar la estabilidad constitucional. Las cifras divulgadas revelan datos fundamentales sobre la administración de los fondos de la Corona en medio de la crisis económica.

Un desembolso tributario sin precedentes para la Monarquía

El Palacio de Buckingham divulgó que el monarca abonó más de £30 millones de libras esterlinas en concepto de impuestos desde su llegada al trono. La revelación busca calmar el descontento social por los presupuestos de la Corona.

En el ejercicio fiscal 2023-2024, el monarca pagó £11,7 millones de libras

Para el período 2024-2025, la contribución tributaria ascendió a £12,9 millones.

El presupuesto total asignado (Sovereign Grant) alcanzó los £132,1 millones de libras.

Gastos millonarios en la remodelación del Palacio de Buckingham

Más de la mitad del presupuesto estatal asignado a la Casa Real (£67,5 millones) se destinó prioritariamente a la conservación de palacios ocupados. Esta cifra refleja la enorme carga patrimonial que soporta la institución monárquica.

El ambicioso plan de remodelación de diez años del Palacio de Buckingham consumió gran parte de estos fondos de subvención. El objetivo del programa es renovar las infraestructuras eléctricas, de calefacción y fontanería.

La Corona Británica reveló datos de sus gastos y abre la puerta a las comparaciones. The Royal Family

Financiamiento directo a los miembros activos de la realeza

El informe establece que el rey financia el funcionamiento de las oficinas de los miembros activos de la familia con ingresos del Ducado de Lancaster. Esto abarca a los duques de Edimburgo y a la princesa Ana.

Por su parte, el príncipe Guillermo y la princesa de Gales se financian de forma independiente a través de las rentas privadas del Ducado de Cornualles. Ningún integrante de la Corona percibe un sueldo del erario público.

Gastos curiosos y acuerdos comerciales de los palacios

La Casa Real generó £21,3 millones de libras adicionales mediante la gestión de sus propios recursos. Este dinero complementa el presupuesto público y ayuda a mitigar las cargas impositivas a los ciudadanos británicos.

Entre los ingresos más peculiares destacan los £11 millones cobrados al Royal Collection Trust por permitir visitas turísticas en los palacios. Además, se recaudaron £3,9 millones por alquileres de propiedades reales.