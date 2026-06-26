Un acto para la normalización las relaciones entre ambos países, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, destacó esta madrugada el “momento extraordinario” que atraviesan las relaciones entre España y México tras acompañar al rey Felipe VI en su encuentro con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la visita del monarca al país norteamericano.

“Recién aterrizado en México, acompaño a S.M. el Rey en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento extraordinario de nuestras relaciones”, escribió Albares en la red social X.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (d), saluda al rey Felipe VI de España. EFE

El jefe de la diplomacia española subrayó, además, que ambos países comparten “un firme compromiso con la democracia, el derecho internacional y el multilateralismo”.

Albares afirmó que España y México están unidos por “profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos” y aseguró que ambos países continúan “fortaleciendo” sus relaciones “de hermandad y cooperación”.

Las declaraciones de Albares llegan después del encuentro mantenido en el Palacio Nacional entre Felipe VI y Sheinbaum, considerado un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales tras las tensiones diplomáticas surgidas en los últimos años.

Fuente: EFE