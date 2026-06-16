En una ceremonia cargada de simbolismo, el rey Carlos III confirmó el futuro de una de las unidades más reconocidas de las Fuerzas Armadas británicas. “Me complace especialmente poder anunciar hoy que 3 Commando Brigade Royal Marines será conocida en adelante como la United Kingdom Commando Force”, declaró.

El monarca realizó el anuncio durante la presentación de nuevos estandartes a los Royal Marines, un acto que no se celebraba desde hacía veinticinco años. “Me llena de inmenso orgullo y placer poder hacerlo una vez más hoy”, afirmó ante militares, autoridades e invitados internacionales.

Monarca inglés.

Carlos III también aprovechó el evento para rendir homenaje a los integrantes del cuerpo. “Los Royal Marines han seguido respondiendo al llamado del deber con un valor característico y una distinción desinteresada”, expresó al reconocer décadas de servicio en distintas operaciones alrededor del mundo.

El anuncio que marca una nueva etapa para los Royal Marines

El cambio anunciado por el rey representa el inicio de una nueva fase para esta histórica fuerza militar británica. Entre los puntos más destacados se encuentran:

La 3 Commando Brigade Royal Marines cambiará oficialmente de nombre.

Pasará a denominarse United Kingdom Commando Force.

La decisión coincide con la entrega de nuevos estandartes militares.

Busca reflejar una nueva etapa en la evolución de la fuerza.

Mantendrá las tradiciones y el legado histórico de los Royal Marines.

Familia Real

Un homenaje a la historia, el sacrificio y el futuro

Durante su discurso, Carlos III recordó las misiones desempeñadas por los Royal Marines en Afganistán, Irak y otras regiones del mundo. Destacó que la unidad ha demostrado profesionalismo, resiliencia y determinación en algunos de los entornos más complejos y exigentes del planeta.

El rey también dedicó palabras de reconocimiento a los militares fallecidos y a sus familias. Señaló que los nuevos estandartes representan la memoria de quienes sirvieron antes, así como la responsabilidad que las nuevas generaciones asumirán en el futuro.

Asimismo, expresó su pesar por el reciente accidente de un helicóptero de la Marina Real británica. Carlos III afirmó que los pensamientos de la Corona permanecen con las familias, amigos y compañeros de las víctimas, cuya labor calificó como digna del más alto respeto y admiración.