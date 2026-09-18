Cambia la AUH | El Gobierno modificó el cobro de la Libreta y ahora será de esta manera: el paso a paso para cobrar el extra.

El Gobierno modificó la Libreta AUH, mecanismo que sirve para que los titulares acrediten los requisitos de salud, vacunación y educación.

La medida fue confirmada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 508/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Qué cambia en la Libreta AUH

Los beneficiarios de la AUH cobran el 80% del haber bruto cada mes y el 20% restante queda reservado a la espera de la presentación de la Libreta. El documento certifica los controles médicos y la escolaridad de los menores.

Hasta ahora, la verificación automática de las condiciones (a través del cruce de información entre organismos, sin que el titular deba presentar documentación) regía únicamente para los controles sanitarios y de vacunación de los menores de hasta 4 años.

Cambia la AUH | El Gobierno modificó el cobro de la Libreta y ahora será de esta manera: el paso a paso para cobrar el extra.

Ahora, la nueva normativa extiende el esquema de verificación automática también a la condicionalidad educativa.

Así, el cumplimiento de ambos requisitos se acreditará mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y ANSES.

Cuando la verificación automática confirme el cumplimiento de los controles de los menores de hasta 4 años se liquidará el 20% reservado junto con el resto de la prestación.

Qué pasa si falta información

Si los organismos no cuentan con la información necesaria o esta requiere ser completada, el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES, de acuerdo con los procedimientos que determine el organismo.

La resolución también encomienda a ANSES disponer las medidas y normas necesarias para implementar el nuevo mecanismo.